Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

16,71 EUR -0,04% (27.02.2017, 10:00)



NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

17,51 USD -0,79% (27.02.2017, 14:12, vorbörslich)



ISIN HP-Aktie:

US40434L1052



WKN HP-Aktie:

A142VP



Ticker-Symbol HP-Aktie Deutschland:

7HP



NYSE Ticker-Symbol HP-Aktie:

HPQ



Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise.



(27.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst Shebly Seyrafi von FBN Securities:Laut einer Aktienanalyse äußert Shebly Seyrafi, Aktienanalyst bein FBN Securities, in Bezug auf Aktien von HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Quartalszahlen von HP Inc. würden zeigen, dass das Management die Strategie generell gut umsetze.Der Free Cash flow sei weiterhin exzellent. Ausgehend von einem Niveau von 13,6% dürfte die Rendite zwar in 2017 auf 8,4% fallen und in 2018 wieder auf 10,1% ansteigen. Damit würde HP auch weiterhin ziemlich starke Renditen erwirtschaften.Analyst Shebly Seyrafi hebt das Kursziel für die HP-Aktie von 15,00 auf 19,00 USD an.Börsenplätze HP-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs HP-Aktie:16,72 EUR +1,76% (27.02.2017, 13:00)