XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

98,35 EUR -3,20% (08.07.2021, 13:54)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (08.07.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding wird mutiger - AktienanalyseDie Baumarkt-Holding HORNBACH (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist im ersten Geschäftsquartal weiter gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien um 6,4 Prozent auf 1,68 Mrd. Euro gestiegen, wie der Konzern mitgeteilt habe. Besonders zufrieden habe sich das Unternehmen mit der Entwicklung des Online-Handels gezeigt. Zusammen mit Click & Collect sei der Umsatz um 71,2 Prozent auf 375 Mio. Euro gewachsen. Das EBIT sei indes um 2,5 Prozent auf 169 Mio. Euro gefallen - wegen höherer Ausgaben im Marktbetrieb, der Logistik sowie aufgeschobene Instandhaltung. Die Aktie sei dennoch stark gefragt gewesen. Vor allem die angehobene Prognose sei an Börse gut angekommen. Für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 rechne der Konzern nun mit einem leichten Erlösplus sowie einem EBIT von 290 bis 326 Mio. Euro. Damit würde das bereinigte Ergebnis im besten Fall das Vorjahresniveau erreichen. Zuvor habe das Unternehmen einen stabilen Umsatz und ein Ergebnis unterhalb des Rekordwertes des vergangenen Jahres in Aussicht gestellt.Die Aussagen von Finanzchefin Karin Dohm anlässlich der Zahlenvorlage seien bei Anlegern ebenfalls auf offene Ohren gestoßen. "Selbst im abgelaufenen Quartal, wo mehr Menschen wieder ausgegangen sind und die Corona-Maßnahmen gelockert wurden, stellen wir eine unverändert große Nachfrage nach Do-It-Yourself-Projekten und entsprechender Beratung fest", habe sie gegenüber der Nachrichtenagentur dpa-AFX gesagt. Und auch die Knappheit bei bestimmten Rohstoffen bereite ihr keine Sorgen. Dohm versprach, die Materialien den Kunden weiter unverändert zur Verfügung stellen zu können, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 26/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:98,05 EUR -3,87% (08.07.2021, 14:11)