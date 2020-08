XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

88,90 EUR +3,86% (18.08.2020, 16:05)



Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

89,00 EUR +3,97% (18.08.2020, 16:00)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (18.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Die Aussicht auf weiterhin gute Geschäfte in und dank der Corona-Krise habe der HORNBACH Holding-Aktie am Dienstag zu einem weiteren Rekordhoch verholfen. In der Spitze sei das Papier um sechs Prozent auf 90,30 Euro gesprungen. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR vom Mai liege HORNBACH Holding nun mit 77 Prozent vorne.Grund für die Rally am Dienstag sei ein positiver Pressebericht. In einem Artikel in der Welt vom Montag sei von einem "historischen Baumarkt-Boom in Deutschland" die Rede gewesen. Dort habe sich ein Verbandsvertreter optimistisch zu einem für die Branche normalerweise mauen Sommergeschäft und zum Umsatzwachstum im Gesamtjahr geäußert.Es sich zu Hause schön und gemütlich zu machen könnte mehr sein als ein kurzfristiger Trend. Viele Menschen könnten auf den Geschmack kommen und sich ebenfalls einen Pool oder eine Gartenhütte gönnen, wie es der Nachbar bereits getan habe - möglicherweise aber erst im nächsten oder übernächsten Jahr.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät, bei der HORNBACH Holding-Aktie die Gewinne laufen zu lassen! (Analyse vom 18.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie: