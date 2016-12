ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:





Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (22.12.2016/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von Analyst Thomas Maul von der DZ BANK:Thomas Maul, Analyst der DZ BANK, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach Geschäftszahlen an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) fest.Positiv überrascht habe der starke operative Gewinnanstieg (EBIT) der Baumarkt-Dachgesellschaft, insbesondere basierend auf niedrigeren Voreröffnungs- und Filialkostenquoten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Angesichts des zunehmenden Digitalisierungsdrucks in der Baumarktbranche dürfte sich die Profitabilität (EBIT-Marge) der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA in den kommenden Jahren allerdings nur moderat verbessern.Thomas Maul, Analyst der DZ BANK, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die HORNBACH Holding-Aktie mit einem fairen Wert von 63 Euro bekräftigt. (Analyse vom 22.12.2016)XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:61,35 EUR -0,02% -0,08% (22.12.2016, 12:36)Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:61,339 EUR -0,15% (22.09.2016, 12:56)