Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

129,40 EUR -0,08% (10.04.2019, 10:29)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (10.04.2019/ac/a/d)



Haar (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) unter die Lupe.Wenn Goldman Sachs in einer Kapitalmarkttransaktion involviert sei, spreche dies für Professionalität, stringente Transaktionsführung und neben Goldman Sachs für zumindest eine Seite ein gutes Geschäft. Ob diese eine Seite im Falle von HOCHTIEF nun die Investoren seien, werde die Zukunft zeigen. Doch das jüngste Placement in HOCHTIEF-Aktien zu 131 Euro bei einem Börsenkurs von 160 Euro habe nun zu einem raschen Abverkauf in der Aktie geführt, sodass Investoren nun günstiger an die HOCHTIEF-Papiere kämen, wie es vor Tagen nur über die berüchtigte US-Investmentbank möglich gewesen sei. Die Experten würden das als Chance für einen Trade sehen. Denn das jüngst umplatzierte 8%-Paket des HOCHTIEF-Großaktionärs sei überraschend auf den Markt gekommen, sei jedoch von der Investorenschaft gerne aufgenommen worden. Atlantia aus Rom sei ein Infrastrukturbetreiber und benötige aufgrund des Brückenunglücks in Genua zügig größere liquide Mittel.Es sei zu vermuten, dass die restlichen Atlantia-HOCHTIEF-Anteile (rund 10% des Grundkapitals) auf Sicht ebenfalls unters Volk gebracht werden sollten, was das Potenzial des Aktienkurses von HOCHTIEF erst einmal begrenzen werde. HOCHTIEF selbst erscheine gesund und investitionswürdig, die 9 Mrd. Euro Börsenwert seien mit rund 1,5 Mrd. Nettocash unterlegt. Aus angepeilten 25 Mrd. Planumsatz 2019 sollten etwa 540 Mio. Euro Ertrag gezogen werden (KGV von 14), der freie Cashflow sei mit erwarteten 300 Mio. Euro deutlich positiv. Auf Basis der Ausschüttung betrage die Dividendenrendite aktuell rund 4,7%.Dieser Zahlenkranz stützt den Kurs nach unten recht gut ab und bietet an schwachen Tagen einen interessanten Einstieg in diese Standardwerte-Baustory, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 10.04.2019)Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie:Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:129,60 EUR +0,15% (10.04.2019, 10:56)