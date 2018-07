Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

152,30 EUR +1,40% (03.07.2018, 22:25)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den am stärksten globalisierten Baukonzernen der Welt. Der Konzern ist in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Energieinfrastruktur und soziale/urbane Infrastruktur sowie im Minen-, PPP- und Servicegeschäft tätig.



Mit ca. 54.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von 22 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2017 ist HOCHTIEF weltweit präsent: In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbaugeschäft, vor allem im Verkehrswegebau. HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Mehr Informationen unter www.hochtief.de/presse. (04.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktie könnte wieder nach oben drehen - ChartanalyseDie HOCHTIEF-Aktie (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) befindet sich seit einem Tief bei 129,20 EUR aus dem Februar 2018 in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung habe die Aktie ihren Abwärtstrend seit Juni 2017 durchbrochen und sei an den Widerstand bei 160,85 EUR geklettert. Dieser habe sich am 15. Juni 2018 als zu hohe Hürde erwiesen. Der Bauwert sei daran nach unten abgeprallt. In den letzten Tagen habe er seinen Aufwärtstrend seit Februar 2018 getestet. Dieser Trend liege aktuell bei 150,89 EUR. Bei 148,85 EUR verlaufe der EMA 200.Die Aktie von HOCHTIEF könnte nun wieder nach oben drehen und in Richtung 160,85 EUR ansteigen. Falls sie diesen Widerstand durchbreche, dann wären sogar weitere Gewinne in Richtung 174,00 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings per Tagesschlusskurs unter 148,85 EUR abfallen, würde sich das Chartbild deutlich verschlechtern. Abgaben in Richtung 139,70 EUR wären zu erwarten. (Analyse vom 04.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:152,70 EUR +2,00% (03.07.2018, 17:35)