ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den globalsten Baukonzernen der Welt. Der Konzern ist im Bau von Verkehrs- und Energieinfrastruktur, sozialer/urbaner Infrastruktur sowie im PPP-, Minen- und Service-Geschäft tätig.



Mit zirka 51.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 20 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2016 ist HOCHTIEF weltweit präsent: In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. HOCHTIEF ist weg en seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (26.07.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Essener Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) von 182,00 Euro auf 162,00 Euro.Die Q2-Zahlen seien vor allem abschreibungsbedingt ergebnisseitig hinter den optimistischen Prognosen des Analysten zurückgeblieben, hätten jedoch den Marktkonsens übertroffen. HOCHTIEF habe per 30.06.2017 über eine Nettoliquidität (601 Mio. Euro) sowie über einen hohen Auftragsbestand (42,6 Mrd. Euro) verfügt, der jedoch q/q gesunken sei. Der bestätigte Ausblick für 2017 impliziere ein deutliches Gewinnwachstum (+13% bis +25% y/y; Q1-Q2 2017: +25% y/y). Der Analyst habe seine Prognosen reduziert. Es bestehe weiterhin ein hoher Bedarf an Infrastrukturinvestitionen in den Kernregionen des Konzerns. Allerdings habe ein Treiber für die Kursentwicklung (Übernahmefantasie) zumindest vorerst einen Dämpfer erhalten, nachdem der Mehrheitsaktionär ACS offiziell Interesse an einer Übernahme von Abertis bekundet habe.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die HOCHTIEF-Aktie nach wie vor mit dem Rating "halten". (Analyse vom 26.07.2017)Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:152,559 EUR +0,53% (26.07.2017, 09:06)Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:152,10 EUR +0,30% (26.07.2017, 09:11)