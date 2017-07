ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den globalsten Baukonzernen der Welt. Der Konzern ist im Bau von Verkehrs- und Energieinfrastruktur, sozialer/urbaner Infrastruktur sowie im PPP-, Minen- und Service-Geschäft tätig.



Mit zirka 51.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 20 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2016 ist HOCHTIEF weltweit präsent: In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. HOCHTIEF ist weg en seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (07.07.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) charttechnisch unter die Lupe.Die letzten Jahre seien für HOCHTIEF-Aktionäre "wie am Schnürchen" gelaufen. Nach einer Börsenrally, die ihresgleichen suche, würden die Analysten allerdings vorsichtiger. Aus charttechnischer Sicht liege das vor allem an den beiden "shooting stars", welche der Titel zuletzt im Dunstkreis der Parallelen (akt. bei 167,30 EUR) zum steilen Haussetrend seit Herbst 2012, ausgeprägt habe. Im Zusammenspiel mit verschiedenen historisch heißgelaufenen Indikatoren (z. B. RSI, MACD) würden die negativen Candlestickmuster zunehmende Ermüdungserscheinungen signalisieren. Als besonders kritisch würden die Analysten dabei das Junitief bei 159,80 EUR einstufen. Da dieses Level inzwischen unterschritten sei, gelte der jüngste "shooting star" als tatsächlich negativ nach unten aufgelöst.Die Relevanz dieses Verkaufstriggers werde noch zusätzlich durch den Tageschart untermauert. Aufgrund der negativen Weichenstellung liege in diesem Zeitfenster ein klassisches Doppeltopp vor, aus dem sich ein rechnerisches Kursziel von rund 149 EUR ableiten lasse. Interessanterweise harmoniere dieses Abschlagspotenzial gut mit dem Tief vom 17. März bei 149,40 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.07.2017)Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:154,55 EUR -0,93% (07.07.2017, 11:11)Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:153,881 EUR -2,18% (07.07.2017, 11:35)