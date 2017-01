Börse Frankfurt-Aktienkurs HOCHDORF-Aktie:

Kurzprofil HOCHDORF Holding AG:



Die HOCHDORF-Gruppe (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Ex: HOCN) gehört zu den Schweizer Marktleadern im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vermarktung wertvoller Nahrungsmittel und Ingredienzen aus Milch, Getreide und Ölsaaten. Die HOCHDORF-Gruppe ist stolz, mit ihrer Arbeit weltweit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit von Babys, Kindern und Erwachsenen jeden Alters zu leisten.



Die HOCHDORF-Gruppe ist in den Bereichen Dairy Ingredients, Baby Care sowie Cereals & Ingredients tätig und beschäftigt rund 570 Mitarbeitende. Ihre Produkte werden weltweit in über 80 Ländern verkauft. Zu ihren Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der (Detail-)Handel.

Hamburg (www.aktiencheck.de) - HOCHDORF-Aktienanalyse von Analyst Timo Buss von der Montega AG:Timo Buss, Analyst der Montega AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der HOCHDORF Holding AG (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Ex: HOCN).HOCHDORF habe heute vorläufige Umsatz- und Absatzzahlen für 2016 berichtet.Umsatz: Der Bruttoumsatz habe mit 550,9 Mio. CHF auf Vorjahresniveau und damit leicht unter der Erwartung des Analysten (MONe: 554,2 Mio. CHF) gelegen. Insgesamt habe HOCHDORF 741,8 Mio. kg Milch, Molke und Permeat (Vorjahr: 761,2 Mio. kg) zu 237,3 TTonnen Produkte (Vorjahr: 242,8 TTonnen) verarbeitet. Der Rückgang bei den Mengen begründe sich v.a. dadurch, dass in den Werken in Deutschland und Litauen aufgrund der tiefen Milchpreise weniger Milchmengen angenommen und verarbeitet worden seien. Die Schweizer Produktionskapazitäten in künftig auszubauenden Nischenbereichen wie dem Handel mit Premium-Babynahrung hätten sich 2016 weiterhin nahe der Vollauslastung befunden, sodass hier keine signifikanten Mengensteigerungen möglich gewesen seien. In Q4/2017 solle allerdings der Bau der neuen Sprühturmlinie (T9) in Sulgen abgeschlossen sein. Gleichzeitig würden seit Jahresbeginn die Erlöse von Pharmalys berücksichtigt und zu deutlich steigenden Segmentumsätzen im Bereich Baby Care führen.Guidance erreicht: Die niedrigen Milchpreise gebe HOCHDORF im Segment Dairy Ingredients in Form tieferer Produktpreise an die Kunden weiter. Aus diesem Grund habe das Management bereits zum Hj. die Umsatzguidance leicht von 560 bis 600 Mio. CHF auf 540 bis 580 Mio. CHF reduziert. HOCHDORF habe einen Zieleinlauf im unteren Teil dieser Spanne erreicht. Beim Ergebnis erwarte das Management, dass die Guidance (EBIT 4,0 bis 4,2% vom Produktionserlös) erreicht werde. Buss gehe davon aus, dass das EBIT zwar den Vorjahreswert von 20,1 Mio. CHF übertroffen habe, seine bisherige Prognose von 23,9 Mio. CHF aufgrund des niedrigeren Umsatzes jedoch marginal zu hoch liege.Fazit: HOCHDORF habe 2016 erwartungsgemäß abgeschlossen. Für 2016ff. habe Buss seine Prognosen leicht gesenkt, das Kursziel aufgrund der Fortschreibung des DCF auf 335 CHF erhöht (zuvor: 335 CHF). Nach dem deutlichen Kursanstieg der vergangenen Monate resultiert daraus ein Downgrade der HOCHDORF-Aktie von "kaufen" auf "halten", so Timo Buss, Analyst der Montega AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Anaylse vom 26.01.2017)