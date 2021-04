(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;

(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;

(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:

(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;

(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen

(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.



HMS Bergbau AG: -



Börsenplätze HMS Bergbau-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs HMS Bergbau-Aktie:

21,20 EUR +1,92% (28.04.2021, 16:45)



ISIN HMS Bergbau-Aktie:

DE0006061104



WKN HMS Bergbau -Aktie:

606110



Ticker-Symbol HMS Bergbau -Aktie:

HMU



Kurzprofil HMS Bergbau:



Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110, Ticker-Symbol: HMU) ist ein international agierendes Unternehmen und als reine Handels- und Vertriebsgesellschaft auf zuverlässige Just-in-Time-Lieferungen von Kohleprodukten für Kraftwerke, Zementproduzenten und andere Industrieverbraucher spezialisiert. Darüber hinaus bietet die HMS Lösungen für sämtliche damit in Zusammenhang stehende Beschaffungs- und Logistikaufgaben an. (28.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HMS Bergbau-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, initiiert die Coverage zur Aktie der HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110, Ticker-Symbol: HMU) mit einer Kaufempfehlung.Kohle werde auch in Zukunft noch, insbesondere in den bevölkerungsreichen Non-OECD Regionen der Welt ein signifikanter Bestandteil des weltweiten Primärenergie-Mix bleiben. Die definierten Zukunftsmärkte und für HMS attraktive Kohlemärkte würden vor allem Indien, Indonesien und Südafrika sein.Ausgehend vom Kerngeschäft des weltweiten Kohlehandels würden die Aktivitäten auf weitere Rohstoffe wie z.B. Mangan- und Chromerz, Klinker und Phosphate ausgeweitet. Zudem werde eine rückwärts gerichtete, vertikale Integration in Richtung eigener Produktionskapazitäten verfolgt, die zu einer höheren Profitabilität führen werde. Weiterhin engagiere sich die deutsche Gesellschaft in Projekten der alternativen Energien mit langfristiger Ertragsbasis, wie z.B. der Herstellung von "grünem Wasserstoff".Die HMS-Tochter Silesian (Anteil derzeit: 55,18%) warte auf den Erhalt der Abbaulizenz für ein Kohlevorkommen im Gebiet von Orzesze, Polen. Das förderbare Volumen nach "JORC"-Standard liege bei geschätzten 670 Mio. Tonnen. Der Analyst halte EBIT-Margen zwischen 25% bis 40% über die Laufzeit für erreichbar. Der nächste wichtige Schritt werde die Sicherstellung der Projektfinanzierung mit über 140 Mio. Euro sein. Die EU-Kommission habe im Rahmen ihrer jüngsten Überprüfung im September 2020 Kokskohle weiterhin als "kritischen Rohstoff" definiert.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, initiiert seine Coverage zur HMS Bergbau AG mit einer "kaufen"-Empfehlung und einem Kursziel von 27,20 Euro je Aktie. Damit habe die Aktie aktuell ein Aufwärtspotenzial von 28%. Sein Kursziel ergebe sich aus einer DCF-Bewertung für das Rohstoffhandelsgeschäft von 18,66 Euro und dem geplanten Kohleabbauprojekt in Polen von 8,53 Euro. (Analyse vom 28.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Weder die FMR Frankfurt Main Research AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person