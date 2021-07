Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil HIVE Blockchain Technologies Ltd.



HIVE Blockchain Technologies Ltd. (ISIN: CA43366H1001, WKN: A2DYRG, Ticker Symbol: HBF, TSE-Symbol: HIVE) baue eine Brücke zwischen dem Blockchain-Sektor und den traditionellen Kapitalmärkten. HIVE Blockchain Technologies verbindet eine strategische Partnerschaft mit Genesis Mining Ltd., dem weltweit führenden Anbieter von Cryptocurrency Mining-Hashraten, um die nächste Generation der Blockchain-Infrastruktur aufzubauen. HIVE besitzt eine hochmoderne GPU-basierte Cryptocurrency-Mining-Einrichtung in Island, die im Mai 2017 fertiggestellt wurde und die Kryptowährungen wie Ethereum rund um die Uhr produziert. HIVE hat die Option, vier weitere Einrichtungen in Island oder Schweden von Genesis zu erwerben. Genesis unterstützt HIVE mit Infrastruktur-Know-how in Rechenzentren und ist der größte Anteilseigner von HIVE. (08.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HIVE Blockchain Techs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von HIVE Blockchain Technologies Ltd. (ISIN: CA43366H1001, WKN: A2DYRG, Ticker Symbol: HBF, TSE-Symbol: HIVE) unter die Lupe.Das Papier des kanadischen Krypto-Mining-Unternehmens knicke am Donnerstag ein und gebe die kräftigen Gewinne aus der Vorwoche damit teilweise wieder ab. Der Auslöser sei aber schnell gefunden und kein Grund zur Panik.Den Durchhänger an den globalen Aktienmärkten würden die Aktionäre von HIVE Blockchain am Donnerstag offenbar zum Anlass nehmen, um nach der mehr als 30%-igen Kursrally in der Vorwoche Gewinne mitzunehmen. Hinzu komme, dass auch der Kryptomarkt zwischenzeitlich wieder den Rückwärtsgang eingelegt habe. Für den Bitcoin gehe es auf 24-Stunden-Sicht um rund 5% abwärts, die für das operative Geschäft von HIVE Blockchain relevanten Altcoins Ethereum und Ethereum Classic verlieren würden sogar 8 bzw. 6,5% verlieren.Die HIVE Blockchain-Aktie korreliere traditionell stark mit dem Kryptomarkt, daher trage dies ebenfalls zu den Gewinnmitnahmen bei. Da das Unternehmen die selbst geschürften Bitcoin und Ether allerdings ohnehin nicht verkaufe, würden die kurzfristigen Kursschwankungen am Kryptomarkt operativ kaum ins Gewicht fallen.Das Listing an der New Yorker NASDAQ sowie die Ankündigung einer Partnerschaft mit Nvidia und einem geplanten Strategieschwenk hätten den Aktienkurs in der Vorwoche kräftig angetrieben und am Montag kurzzeitig bis auf 2,74 Euro nach oben katapultiert. Seitdem würden Gewinnmitnahmen für einen Dämpfer sorgen.Hinweis auf Interessenskollision:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.