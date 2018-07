Xetra-Aktienkurs HHLA-Aktie:

18,74 EUR +0,16% (16.07.2018, 12:34)



Tradegate-Aktienkurs HHLA-Aktie:

18,72 EUR -0,11% (16.07.2018, 12:22)



ISIN HHLA-Aktie:

DE000A0S8488



WKN HHLA-Aktie:

A0S848



Ticker-Symbol HHLA-Aktie:

HHFA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol HHLA-Aktie:

HHULF



Kurzprofil HHLA AG:



Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) bildet mit effizienten Containerterminals, leistungsstarken Transportsystemen, umfassenden Logistikdienstleistungen und ihren Logistikimmobilien ein komplettes Netzwerk zwischen Überseehafen und europäischem Hinterland. So entstehen logistische Ketten, die das Klima schonen und Voraussetzung für die Entwicklung der Weltwirtschaft sind.



Der HHLA Konzern wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in die Teilkonzerne Hafenlogistik und Immobilien gegliedert. Für den Börsengang im November 2007 wurde das hafenbezogene Kerngeschäft der HHLA, die Hafenlogistik, in dieser neu geschaffenen Struktur gebündelt. Die an der Börse notierten A-Aktien sind dem Teilkonzern Hafenlogistik zuzuordnen und vermitteln eine Beteiligung allein am Ergebnis und Vermögen dieser Geschäftsaktivitäten.



Der Teilkonzern Hafenlogistik umfasst die Segmente Container, Intermodal und Logistik. Im Rahmen der Neugliederung des Konzerns wurde der Bereich Holding/Übrige ebenfalls dem Teilkonzern Hafenlogistik zugeordnet, stellt gemäß internationaler Rechnungslegungsgrundsätze (International Financial Reporting Standards - IFRS) jedoch kein eigenständiges Segment dar. Der Bereich umfasst die Konzernholding mit zentralen Funktionen wie z.B. Finanzen und Controlling, Personalmanagement, IT etc. Zudem sind diesem Bereich die hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA sowie der Betrieb von Schwimmkränen zugeordnet.



Der Teilkonzern Immobilien umfasst die nicht-hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA, d.h. die Immobilien der Hamburger Speicherstadt und der Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH. Die Entwicklung und das wirtschaftliche Ergebnis des Teilkonzerns Immobilien, der u.a. auch Zielen der Stadtentwicklung Rechnung trägt, werden von den S-Aktien abgebildet. Diese Aktien werden nicht an der Börse gehandelt und befinden sich über die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH zu 100% im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). (16.07.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - HHLA-Aktie: Für stürmische See gewappnet - AktienanalyseDie Hamburger Hafen und Logistik AG (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) (HHLA) hat sich im vergangenen Jahr in einem anhaltend herausfordernden Umfeld gut behauptet, so Thorsten Renner in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News".Das Wachstum der Gesellschaft sei untrennbar mit dem Einsatz von Containern in der Schifffahrt verbunden. Vor mittlerweile 50 Jahren habe das erste Containerschiff am Hamburger Burchardkai mit einer Kapazität von 1.200 Containern angelegt. Jüngst habe das größte Containerschiff der Welt mit einer Kapazität von über 20.000 Containern im Hamburger Hafen angedockt. Um die immer größer werdenden Seeriesen abfertigen zu können, müsse die HHLA weiter in die Terminaltechnologie investieren. Laut der Vorstandsvorsitzenden Angela Titzrath verfüge die HHLA derzeit über drei Liegeplätze für Großschiffe, in den kommenden Jahren sollten weitere Plätze hinzukommen.Die Vorstandsvorsitzende habe in der Hauptversammlung am 12. Juni in Hamburg aber auch darauf hingewiesen, dass das Unternehmen mit dem Segment Intermodal über ein zweites Standbein verfüge. Mit über 70 eigenen Lokomotiven und Rangierloks sowie 2.500 Waggons und mehreren Bahnterminals ermögliche die Gesellschaft die Hinterlandanbindung. Die Abwicklung des Geschäfts erfolge dabei über die nun 100-prozentige Tochtergesellschaft Metrans, nachdem die HHLA die restlichen rund 10 % der Anteile dem Management im laufenden Jahr abgekauft habe.Breiten Raum in der HV-Aussprache habe der Zukauf des estnischen Terminalbetreibers Transiidikeskuse eingenommen, der Ende Juni komplett vollzogen worden sei. Der Hafen von Muuga liege lediglich wenige Kilometer von Tallin entfernt und damit strategisch sehr günstig. Zudem verfüge der Hafen nach Angabe von Frau Titzrath über eine gute Straßen- und Schienenanbindung. Zum Kaufpreis habe sie sich zwar nicht direkt äußern wollen, er liege aber im mittleren zweistelligen Millionenbereich und sei sehr attraktiv. Dies besonders vor dem Hintergrund, dass ein KPMG-Bewertungsgutachten einen höheren Wert ermittelt habe. In den kommenden Jahren sollten allein rund 800 Mio. Euro in die Kerngeschäftsfelder Container und Intermodal fließen, um die Bereiche entsprechend den Zukunftsanforderungen aufzustellen.Darüber hinaus plane das Management neue Geschäftsfelder zu erschließen, wobei die zunehmende Digitalisierung eine bedeutende Rolle spiele. Auf dieser Basis werde beim operativen Ergebnis bis zum Jahr 2025 nahezu eine Verdopplung auf rund 300 Mio. Euro angestrebt, habe Frau Titzrath angekündigt. Allerdings sei das Wachstum in diesem Umfang nur möglich, wenn sich bei der Elbvertiefung Fortschritte ergeben würden, denn nur so könne verloren gegangener Containerumschlag zurückgewonnen werden.Seit dem Börsengang (Ausgabepreis der Aktien im November 2007: 53 Euro) stelle das Papier wahrlich keine Erfolgsgeschichte für die Anleger der ersten Stunden dar. Nachdem sich der Kurs im Laufe des Jahres um weitere 22% verringerte, weist die HHLA-Aktie derzeit ein attraktives Bewertungsniveau auf, vorausgesetzt die Prognosen werden eingehalten und die Wachstumsaussichten erfüllen sich, so Thorsten Renner in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 07/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HHLA-Aktie: