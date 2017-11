ISIN HHLA-Aktie:

Kurzprofil HHLA AG:



Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) bildet mit effizienten Containerterminals, leistungsstarken Transportsystemen, umfassenden Logistikdienstleistungen und ihren Logistikimmobilien ein komplettes Netzwerk zwischen Überseehafen und europäischem Hinterland. So entstehen logistische Ketten, die das Klima schonen und Voraussetzung für die Entwicklung der Weltwirtschaft sind.



Der HHLA Konzern wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in die Teilkonzerne Hafenlogistik und Immobilien gegliedert. Für den Börsengang im November 2007 wurde das hafenbezogene Kerngeschäft der HHLA, die Hafenlogistik, in dieser neu geschaffenen Struktur gebündelt. Die an der Börse notierten A-Aktien sind dem Teilkonzern Hafenlogistik zuzuordnen und vermitteln eine Beteiligung allein am Ergebnis und Vermögen dieser Geschäftsaktivitäten.



Der Teilkonzern Hafenlogistik umfasst die Segmente Container, Intermodal und Logistik. Im Rahmen der Neugliederung des Konzerns wurde der Bereich Holding/Übrige ebenfalls dem Teilkonzern Hafenlogistik zugeordnet, stellt gemäß internationaler Rechnungslegungsgrundsätze (International Financial Reporting Standards - IFRS) jedoch kein eigenständiges Segment dar. Der Bereich umfasst die Konzernholding mit zentralen Funktionen wie z.B. Finanzen und Controlling, Personalmanagement, IT etc. Zudem sind diesem Bereich die hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA sowie der Betrieb von Schwimmkränen zugeordnet.



Der Teilkonzern Immobilien umfasst die nicht-hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA, d.h. die Immobilien der Hamburger Speicherstadt und der Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH. Die Entwicklung und das wirtschaftliche Ergebnis des Teilkonzerns Immobilien, der u.a. auch Zielen der Stadtentwicklung Rechnung trägt, werden von den S-Aktien abgebildet. Diese Aktien werden nicht an der Börse gehandelt und befinden sich über die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH zu 100% im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). (16.11.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HHLA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen das Kursziel für die Aktie der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) von 26,00 auf 28,00 Euro.Der HHLA-Teilkonzern Hafenlogistik habe für Q3 ein sehr ordentliches Zahlenwerk publiziert. Umsatz- und ergebnisseitig habe das Unternehmen die Erwartungen übertreffen können (u.a. EBIT: 56 (Vj.: 60) Mio. Euro; Rückgang wegen Sondertrag in Q3/2016). Das Konzern-Ergebnisziel für 2017 sei im Rahmen des Q3-Berichts indirekt wieder angehoben worden (u.a. EBIT nach Einmalaufwendungen von bis zu 25 (zuvor: von bis zu 15) Mio. Euro weiterhin bei 135 bis 155 Mio. Euro). Das Branchenumfeld habe sich spürbar verbessert (IWF: Welthandel wachse in 2017 und 2018 erstmals seit Jahren schneller als das Welt-BIP).Die eingeleiteten Effizienzsteigerungsmaßnahmen dürften sich in den kommenden Jahren positiv auswirken. Nichtsdestotrotz sei der Kernstandort des Konzerns, der Hamburger Hafen, (noch) mit Wettbewerbsnachteilen (v.a. fehlende Fahrrinnenerweiterung) konfrontiert, was die mittel- und langfristigen Perspektiven des Teilkonzerns Hafenlogistik trübe. Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (u.a. EPS 2017e: 0,98 (alt: 0,99) Euro (wegen höherer Sonderaufwendungen in Q4); EPS 2018e: 1,09 (alt: 1,01) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die HHLA-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 26,00 auf 28,00 Euro angehoben. (Analyse vom 16.11.2017)Xetra-Aktienkurs HHLA-Aktie:25,10 EUR -8,71% (16.11.2017, 10:17)Tradegate-Aktienkurs HHLA-Aktie:24,789 EUR -9,93% (16.11.2017, 10:28)