Tradegate-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

25,70 EUR +4,47% (12.04.2022, 13:35)



Xetra-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

25,70 EUR +4,47% (12.04.2022, 13:33)



ISIN HENSOLDT-Aktie:

DE000HAG0005



WKN HENSOLDT-Aktie:

HAG000



Ticker-Symbol HENSOLDT-Aktie:

HAG



Kurzprofil HENSOLDT AG:



HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) ist ein deutscher Champion für Verteidigungs- und Sicherheitssensorlösungen mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. In Europa ist HENSOLDT das größte auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisierte Haus mit Spitzenpositionen bei erfolgskritischen Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungseinsätzen (Quelle: Renaissance Strategic Advisors).



Als führender reiner Verteidigungs- und Sicherheitselektronikspezialist in Europa bietet HENSOLDT mit einem plattformunabhängigen Konzept (Quelle: Renaissance Strategic Advisors) einer breiten Kundenbasis Spitzentechnologien an. Das Portfolio umfasst Sensorlösungen in den Bereichen Radar, elektronische Kriegsführung, Avionik (elektronische Systeme, die in Flugzeugen verwendet werden, wie z.B. Crash-Recorder) und Optronik (elektro-optische Systeme, wie z.B. Wärmebildgeräte). Die Produkte werden zum Schutz von Verteidigungsplattformen, kritischen Infrastrukturen, zivilen Einrichtungen und Wildtieren eingesetzt.



HENSOLDT kombiniert ein stabiles, kundenfokussiertes Geschäftsmodell auf Basis plattformunabhängiger Lösungen mit attraktiven Margen und vielversprechendem Wertzuwachs. Die Technologie und Produkte sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: (i) Radar, IFF & COMMS, (ii) Spectrum Dominance & Airborne Solutions, (iii) Customer Solutions und (iv) Optronics. Häufig bietet HENSOLDT jedoch eine Vielzahl der Produkte aus verschiedenen Geschäftsbereichen für eine bestimmte Plattform an oder kombinieren Technologien, um ein integriertes Produkt zu schaffen. Um das breite Produktangebot zu vervollständigen und maßgeschneiderte Konzepte zu gewährleisten, unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem integrierten Logistik- und Service-Angebot.



HENSOLDT ist in den Bereichen Luft, Land, See und Sicherheit tätig. (12.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HENSOLDT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) unter die Lupe.Im von Inflationssorgen und Kriegsangst dominierten Umfeld hätten am Dienstag Rüstungsaktien erneut deutlich zugelegt und im schwachen Gesamtmarkt positiv herausgeragt. Unter anderem habe eine Studie der Deutschen Bank als Kurstreiber gewirkt.Deutsche Bank-Analyst Christophe Menard sei der Meinung, dass im Kurs des Rüstungselektronikherstellers HENSOLDT die geplanten höheren Verteidigungsausgaben Deutschlands erst teilweise eingepreist seien. Er habe sein Kursziel von 16,50 auf 27 Euro angehoben. Damit liege er über dem aktuellen Kurs von 25,45 Euro, womit HENSOLDT gegenüber dem Vortag um dreieinhalb Prozent hätten zulegen können.Seit Beginn des Ukraine-Krieges würden Rüstungswerte eine Renaissance erleben. Höhere Verteidigungsbudgets der Länder würden für eine positive Gewinnentwicklung der Konzerne sorgen.Das Umfeld für Rüstungswerte sei weiter gut. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HENSOLDT-Aktie: