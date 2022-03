Xetra-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

22,80 EUR -11,11% (03.03.2022, 10:30)



ISIN HENSOLDT-Aktie:

DE000HAG0005



WKN HENSOLDT-Aktie:

HAG000



Ticker-Symbol HENSOLDT-Aktie:

HAG



Kurzprofil HENSOLDT AG:



HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) ist ein deutscher Champion für Verteidigungs- und Sicherheitssensorlösungen mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. In Europa ist HENSOLDT das größte auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisierte Haus mit Spitzenpositionen bei erfolgskritischen Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungseinsätzen (Quelle: Renaissance Strategic Advisors).



Als führender reiner Verteidigungs- und Sicherheitselektronikspezialist in Europa bietet HENSOLDT mit einem plattformunabhängigen Konzept (Quelle: Renaissance Strategic Advisors) einer breiten Kundenbasis Spitzentechnologien an. Das Portfolio umfasst Sensorlösungen in den Bereichen Radar, elektronische Kriegsführung, Avionik (elektronische Systeme, die in Flugzeugen verwendet werden, wie z.B. Crash-Recorder) und Optronik (elektro-optische Systeme, wie z.B. Wärmebildgeräte). Die Produkte werden zum Schutz von Verteidigungsplattformen, kritischen Infrastrukturen, zivilen Einrichtungen und Wildtieren eingesetzt.



HENSOLDT kombiniert ein stabiles, kundenfokussiertes Geschäftsmodell auf Basis plattformunabhängiger Lösungen mit attraktiven Margen und vielversprechendem Wertzuwachs. Die Technologie und Produkte sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: (i) Radar, IFF & COMMS, (ii) Spectrum Dominance & Airborne Solutions, (iii) Customer Solutions und (iv) Optronics. Häufig bietet HENSOLDT jedoch eine Vielzahl der Produkte aus verschiedenen Geschäftsbereichen für eine bestimmte Plattform an oder kombinieren Technologien, um ein integriertes Produkt zu schaffen. Um das breite Produktangebot zu vervollständigen und maßgeschneiderte Konzepte zu gewährleisten, unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem integrierten Logistik- und Service-Angebot.



HENSOLDT ist in den Bereichen Luft, Land, See und Sicherheit tätig. (03.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HENSOLDT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) unter die Lupe.Das von der Bundesregierung angekündigte "Sonderbudget" für die Bundeswehr i.H.v. 100 Mrd. Euro habe Rüstungsaktien wie HENSOLDT kräftigen Rückenwind verliehen. Ein Großaktionär des Unternehmens, das seit September 2020 an der Börse gelistet sei, wolle sich nun von einem Aktienpaket trennen.Wie das "Handelsblatt" berichte, beabsichtige der US-Investor KKR einen Teilausstieg bei HENSOLDT. Die Veräußerung solle zu Preisen zwischen 21 und 23 Euro erfolgen. Im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs am Mittwoch sei das ein Abschlag von bis zu 18%.Der Ukraine-Konflikt, das angekündigte Sonderbudget und gute Zahlen hätten Aktionären des Herstellers von Radaren und Systemen zur Überwachung, Aufklärung und Luftverteidigung eine Kursverdopplung binnen weniger Handelstage beschert. Dass KKR seinen Einfluss auf das Unternehmen reduzieren wolle, verwundere nicht. Die HENSOLDT-Aktie falle in die avisierte Verkaufszone von KKR zurück, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2022)Börsenplätze HENSOLDT-Aktie:Tradegate-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:22,20 EUR -3,27% (03.03.2022, 10:45)