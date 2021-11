Tradegate-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

XETRA-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (18.11.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":In ZJ 24/2021 erschienen uns die Jahresziele des Hausbauspezialisten HELMA Eigenheimbau (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) - Umsatz 300 Mio. bis 310 Mio. Euro (2020: 274 Mio. Euro) und ein Ergebnis vor Steuern (EBT) zwischen 25 Mio. und 26 Mio. Euro (2020: 22,4 Mio. Euro) - komfortabel erreichbar, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Grundlage für diese Annahme sei der Rekord-Auftragseingang gewesen, der im vergangenen Jahr von 296,5 Mio. auf 312,5 Mio. Euro gestiegen sei und damit im Jahr des 40-jährigen Firmenjubiläums eine neue Bestmarke markiert habe.Nun habe HELMA eine Prognoseerhöhung gemeldet: Auf der Basis der positiven operativen Entwicklung und starken Auftragslage im laufenden Geschäftsjahr werde erwartet, dass der Konzernumsatz mindestens fünf Prozent oberhalb der bisherigen Guidance liegen und zu einem Konzern-EBT von mindestens 27,0 Mio. Euro führen werde. Damit würde das Konzernergebnis vor Steuern 2021 um mehr als 20 Prozent gesteigert werden und spürbar oberhalb der bisherigen Prognose liegen.Damit nicht genug: "Trotz der aktuellen Herausforderungen auf den Beschaffungsmärkten, mit welchen die gesamte Immobilienbranche zu kämpfen hat, sieht sich die HELMA-Gruppe zudem unverändert auf einem sehr guten Weg, die mittelfristige Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen und somit bei hoher Profitabilität eine signifikante Steigerung der Umsatzerlöse in den kommenden Jahren zu erzielen", so das Unternehmen. Die Mittefristplanung sehe spätestens für 2024 Erlöse von mehr als 400 Mio. Euro und eine EBT-Marge von mehr als 10,0 Prozent vor.