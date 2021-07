Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (12.07.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E).Mit Veröffentlichung der Vertriebszahlen für das erste Halbjahr 2021 habe die HELMA Eigenheimbau AG eine sehr dynamische Auftragsentwicklung aufgezeigt. Gemäß Unternehmensangaben sei in den ersten sechs Monaten 2021 ein Auftragseingang in Höhe von 197,2 Mio. EUR erreicht und damit der Vorjahreswert von 115,5 Mio. EUR deutlich übertroffen worden. Dabei sei der Vorjahreswert im Zuge des Beginns der Corona-Pandemie noch stark von reduzierten Vertriebsaktivitäten geprägt gewesen.Seit Mitte des vergangenen Geschäftsjahres 2020 profitiere jedoch die HELMA Eigenheimbau AG von einer gestiegenen Nachfrage nach Wohnimmobilien, für die unverändert günstige Marktbedingungen vorherrschen würden. Besonders im Fokus stünden hier die günstigen Finanzierungsbedingungen sowie die fehlenden Anlagealternativen, wodurch insbesondere im Wohnimmobilienbereich eine sehr hohe Nachfrage vorherrsche. Zugleich dürfte hier, Corona-bedingt, ein stärkerer Wunsch nach großflächigem Wohneigentum oder nach einem steigenden Platzbedarf vor dem Hintergrund der höheren Homeoffice-Quote vorliegen, was die Nachfrage nochmals verstärken dürfte. Per 31.12.2020 habe die Gesellschaft einen Grundstücksbestand im Wohnimmobilienbereich gesichert, auf dem insgesamt 2.500 Einheiten mit einem Umsatzpotenzial von 1,24 Mrd. EUR gebaut werden könnten.Gemäß Unternehmensangaben hätten zu dem vertriebsstärksten ersten Halbjahr der Unternehmenshistorie alle Geschäftsbereiche des HELMA-Konzerns beigetragen. Dies bedeute, dass erwartungsgemäß auch die Nachfrage bei Ferienimmobilien, dem zweiten wichtigen Baudienstleistungssegment der Gesellschaft, hoch sei. Auch hier dürfte die Corona-Pandemie ein zusätzlicher Treiber für die ohnehin von einer hohen Nachfrage geprägten Asset-Klasse gewesen sein. Auch hier würden das niedrige Zinsniveau und die fehlenden Anlagealternativen eine wichtige Rolle spielen, zumal Ferienimmobilien in ausgewählten Regionen mit attraktiven Renditepotenzialen einhergehen würden. Darüber hinaus dürfte Deutschland, angesichts der aktuellen Pandemie, als Urlaubsdestination verstärkt nachgefragt werden. In diesem Segment verfüge die Gesellschaft mit den gesicherten Grundstücken über ein Umsatzpotenzial in Höhe von über 560 Mio. EUR.Im Zuge der am 02.07.2021 stattgefundenen Hauptversammlung sei für 2021 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1,54 EUR beschlossen worden (bisherige GBC-Prognose: 1,50 EUR) und der Vertrag mit Gerrit Janssen als Vorstandsvorsitzenden vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert.Angesichts der bestätigten Prognosen bestätigt Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, auch sein DCF-Bewertungsmodell und vergibt, bei einem Kursziel von 77,75 EUR weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 09.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link