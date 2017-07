XETRA-Aktienkurs HELLA-Aktie:

Kurzprofil HELLA KGaA Hueck & Co.:



HELLA KGaA Hueck & Co. (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE), Lippstadt: HELLA ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes Familienunternehmen mit rund 34.000 Beschäftigten an mehr als 100 Standorten in über 35 Ländern. Der HELLA Konzern entwickelt und fertigt für die Automobilindustrie Komponenten und Systeme der Lichttechnik und Elektronik und verfügt weiterhin über eine der größten Handelsorganisationen für Kfz-Teile, Zubehör, Diagnose und Serviceleistungen in Europa. In Joint-Venture-Unternehmen entstehen zudem komplette Fahrzeugmodule, Klimasysteme und Bordnetze. Mit über 6.000 Beschäftigen in Forschung und Entwicklung zählt HELLA zu den wesentlichen Innovationstreibern im Markt. Darüber hinaus gehört der HELLA Konzern mit einem vorläufigen Umsatz von rund 6,35 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2015/2016 zu den Top 40 der weltweiten Automobilzulieferer sowie zu den 100 größten deutschen Industrieunternehmen. (18.07.2017/ac/a/d)



HELLA bleibe auf der Überholspur. Nachdem der Autozulieferer im dritten Quartal eine Beschleunigung des Wachstums (Umsatz +5,5%/ EBIT +17,2%) habe vermelden können, setze der Vorstand wie von den Experten erwartet nun auch die Prognose für das Gesamtjahr herauf. Anstatt des noch kürzlich bekräftigten Umsatz- und Ergebnisanstiegs im "mittleren einstelligen Prozentbereich" werde nun ein Zuwachs der beiden Kennzahlen um 5 bis 10% in Aussicht gestellt, wobei die Experten selbst das mit Blick auf die zuletzt stark anziehende Geschäftsdynamik noch nicht für das letzte Wort halten würden.Und auch längerfristig stelle das Management die Weichen richtig: Neben Werksneubauten in China und Litauen habe eine jüngst bekanntgegebene Kooperation mit der ZF AG in den Bereichen Kamerasysteme und Bilderkennung für Aufsehen gesorgt, denn damit würden die Ostwestfalen künftig noch konsequenter die Megatrends des assistierten und autonomen Fahrens adressieren. Demgegenüber erscheine die Aktie mit einem KGV von 13 für das kommende Geschäftsjahr keineswegs ausgereizt.