Tradegate-Aktienkurs HELLA-Aktie:

42,21 EUR +0,96% (19.04.2017, 09:13)



ISIN HELLA-Aktie:

DE000A13SX22



WKN HELLA-Aktie:

A13SX2



Ticker-Symbol HELLA-Aktie:

HLE



Kurzprofil HELLA KGaA Hueck & Co.:



HELLA KGaA Hueck & Co. (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE), Lippstadt: HELLA ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes Familienunternehmen mit rund 34.000 Beschäftigten an mehr als 100 Standorten in über 35 Ländern. Der HELLA Konzern entwickelt und fertigt für die Automobilindustrie Komponenten und Systeme der Lichttechnik und Elektronik und verfügt weiterhin über eine der größten Handelsorganisationen für Kfz-Teile, Zubehör, Diagnose und Serviceleistungen in Europa. In Joint-Venture-Unternehmen entstehen zudem komplette Fahrzeugmodule, Klimasysteme und Bordnetze. Mit über 6.000 Beschäftigen in Forschung und Entwicklung zählt HELLA zu den wesentlichen Innovationstreibern im Markt. Darüber hinaus gehört der HELLA Konzern mit einem vorläufigen Umsatz von rund 6,35 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2015/2016 zu den Top 40 der weltweiten Automobilzulieferer sowie zu den 100 größten deutschen Industrieunternehmen. (19.04.2017/ac/a/d)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktienanalyse von Analyst Paul Kratz von der Berenberg Bank:Paul Kratz, Analyst der Berenberg Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Automobilzulieferers HELLA KGaA Hueck & Co. (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) und erhöht das Kursziel von 40 auf 49 Euro.Die Investoren unterschätzten weiterhin das Kfz-Ersatzteilgeschäft des Lippstädter Unternehmens, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dieser Geschäftsbereich verwässere zwar die Marge des Konzerns, zeichne sich aber durch einen recht hohen Barmittelzufluss aus. Kratz habe seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2018 und 2019 nach oben revidiert und damit die höhere Profitabilität im Komponentengeschäft berücksichtigt.Paul Kratz, Analyst der Berenberg Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die HELLA-Aktie bestätigt und das Kursziel von 40 auf 49 Euro angehoben. (Analyse vom 19.04.2017)XETRA-Aktienkurs HELLA-Aktie:42,185 EUR +0,44% (19.04.2017, 09:02)