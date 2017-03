ISIN GxP German Properties-Aktie:

DE000A1YCNN8



WKN GxP German Properties-Aktie:

A1YCNN



Ticker-Symbol GxP German Properties-Aktie:

GXP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GxP German Properties-Aktie:

CLAGF



Kurzprofil GxP German Properties AG:



GxP German Properties (ISIN: DE000A1YCNN8, WKN: A1YCNN, Ticker-Symbol: GXP, Nasdaq OTC-Symbol: CLAGF) konzentriert sich auf Investments in Gewerbeimmobilien und investiert in Immobilien mit Entwicklungspotenzial in deutschen Metropolregionen und in ausgewählten B-Städten. Das Wertsteigerungs- und Entwicklungspotenzial dieser Bestände wird mit einem starken Asset Management und einer passgenauen Immobilienstrategie realisiert.



Die Immobilien liegen deutschlandweit an Standorten wie Berlin, Dresden, Leipzig, Erfurt oder Hannover. Der Sitz des Unternehmens ist Berlin. (15.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - GxP German Properties-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GxP German Properties AG (ISIN: DE000A1YCNN8, WKN: A1YCNN, Ticker-Symbol: GXP, Nasdaq OTC-Symbol: CLAGF) unter die Lupe.Der stark im Gerede stehende Gewerbeimmobilienbestandshalter GxP aus Berlin habe mit der Vorlage von vorläufigen Zahlen am vergangenen Freitag den Bericht der Experten aus der Vorstandswoche Nr. 80 von letzter Woche weitgehend bestätigt. Die erhöhte Transparenz der Immobilien-Bude würden die Experten gut finden. Kleiner Schönheitsfehler - der NAV werde mit 1,11 Euro je Aktie angegeben. Die Bezugsgrundlage, also ehrliches HGB, werde dabei weggelassen. Der genannte FFO von 3,5 Mio. Euro aus dem Bestand gefalle den Experten indes, denn damit sei GxP profitabel und habe eine Basis für Wachstum. Zur Personallage sei nichts gesagt worden.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" gehen weiter davon aus, dass auf der anstehenden Hauptversammlung neue Köpfe präsentiert werden und die Bilanz durch eine Kapitalanpassung verkürzt wird. Die GxP German Properties-Aktie habe das Zahlenwerk mit einem Rücksetzer auf 0,62 Euro quittiert. (Analyse vom 15.03.2017)XETRA-Aktienkurs GxP German Properties-Aktie:0,624 EUR -0,79% (14.03.2017, 17:36)Tradegate-Aktienkurs GxP German Properties-Aktie:0,634 EUR +0,79% (14.03.2017, 22:26)