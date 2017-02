NASDAQ-Aktienkurs Groupon-Aktie:

4,53 USD -2,77% (16.02.2017, 15:06, vorbörslich)



ISIN Groupon-Aktie:

US3994731079



WKN Groupon-Aktie:

A1JMC2



Ticker-Symbol Groupon-Aktie Deutschland:

G5N



Nasdaq Ticker-Symbol Groupon-Aktie:

GRPN



Kurzprofil Groupon Inc.:



Groupon Inc. (ISIN: US3994731079, WKN: A1JMC2, Ticker-Symbol: G5N, Nasdaq-Symbol: GRPN) ist der führende Online-Coupon-Dienstleister der Welt. Groupon.com ist eine Website mit Coopon- und Rabattangeboten für die weltweit über 70 Mio. registrierten Nutzer. Groupon ist in mehr als 35 Ländern aktiv.



Der Firmenname Groupon setzt sich aus Group und Coupon zusammen und deutet auf das Geschäftsmodell der Groupon Inc. hin: Groupon bietet jeden Tag einen bestimmten Rabatt an, wenn sich genügend Interessenten zusammenfinden. Das Unternehmen erhält in diesem Fall eine Provision.



Hauptsitz von Groupon Inc. ist Chicago, USA. Groupon Inc. wurde im Jahr 2008 gegründet.

(16.02.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Groupon-Aktienanalyse von Analyst Heath P. Terry von Goldman Sachs:In einer aktuellen Aktienanalyse hält Analyst Heath P. Terry von Goldman Sachs an seiner neutralen Sichtweise bezüglich den Aktien des Schnäppchenportals Groupon Inc. (ISIN: US3994731079, WKN: A1JMC2, Ticker-Symbol: G5N, Nasdaq-Symbol: GRPN) fest.Die Quartalszahlen von Groupon Inc. seien besser als erwartet ausgefallen.Die Analysten von Goldman Sachs gehen weiterhin davon aus, dass die Basis von mehr als 50 Mio. aktiven Kunden und der Pool an lokalen Gewerbetreibenden dem Unternehmen beim Adressieren des lokalen Geschäftsverkehrs signifikante Vorteile bieten würden.Allerdings bemängelt Analyst Heath Terry das im Vergleich zum Sektor unterdurchschnittliche Wachstum.