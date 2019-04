Wien (www.aktiencheck.de) - Das britische Parlament hat am Montag erneut versucht, die Kontrolle über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu übernehmen und über eine Reihe alternativer Brexit-Optionen abgestimmt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Diese seien die Zollunion, Gemeinsamer Markt 2.0, ein Referendum für jeden Deal, Erweiterung des Art. 50. gewesen. Das Unterhaus habe alle zur Abstimmung stehenden Vorschläge für eine engere Anbindung an die EU nach dem Brexit oder ein zweites Referendum abgelehnt. Allerdings habe der Vorschlag der Zollunion die Mehrheit lediglich um 3 Stimmen verfehlt. Brexit-Minister Barclay habe danach vor einem harten Brexit gewarnt und eine erneute Abstimmung über das Abkommen von Premierministerin May ins Spiel gebracht. Eine Tagung des Kabinetts sei für heute angesetzt. Es werde nicht ausgeschlossen, dass T. May bereits am Mittwoch ihren Deal zum vierten Mal dem Unterhaus zur Abstimmung vorlege. Letztlich sei nach wie vor alles offen. Auch über Neuwahlen werde zunehmend diskutiert, um aus der Brexit-Sackgasse herauszukommen. Das Thema bleibe somit marktbeherrschend.



Datenseitig sei der Kalender heute dünn besetzt. In der Eurozone stünden keine nennenswerten Wirtschaftsindikatoren zur Veröffentlichung an. In den USA würden lediglich die Auftragseingänge dauerhafter Güter bekannt gegeben. Ohne den Transportsektor sollte sich für Februar im Monatsvergleich ein Plus ausgehen. Einschließlich dem Transportsektor werde ein deutliches Minus erwartet. Die Stimmung dürfte nach den gestern veröffentlichten US-Einkaufsmanagerindex ISM für März dadurch nicht getrübt werden: Dieser sei um 1,1 Punkte auf 55,3 Zähler - und somit deutlich stärker als erwartet - angestiegen. (02.04.2019/ac/a/m)



