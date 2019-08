Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit dem durch den Kronrat bereits genehmigten Antrag auf eine Beendigung der laufenden Parlamentsperiode zwischen dem 9. und 12. September und einer anschließenden Parlamentspause bis zum 14. Oktober hat der britische Premierminister Boris Johnson gestern seine Entschlossenheit einen EU-Austritt Großbritanniens zum 31. Oktober um jeden Preis umzusetzen, erneut untermauert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Durch die kontroverse Maßnahme werde das britische Unterhaus für einen ungewöhnlich langen Zeitraum davon abgehalten, mögliche Schritte gegen einen ungeregelten EU-Austritt einzuleiten. Damit erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit, dass Großbritannien ohne ein Abkommen aus der EU ausscheide. Grund hierfür sei, dass eine Gesetzgebungsinitiative für eine mögliche Verlängerung oder Aussetzung des Austrittsdatums in den verbliebenen Tagen vor und nach der Parlamentsauszeit zeitlich nur sehr schwerlich abgeschlossen werden könne. Selbst ein verlorenes Misstrauensvotum gegen Boris Johnson stelle aufgrund des engen Zeitrahmens keine Garantie mehr dar, dass ein ungeregelter EU-Austritt noch rechtlich verhindert werden könne.



Infolge des politischen Winkelzugs der Regierung habe das Pfund einen Teil der jüngsten Kursgewinne zum Euro wieder abgeben müssen. Insgesamt dürfte die Volatilität beim Sterling auch in den kommenden Tagen hoch bleiben. (29.08.2019/ac/a/m)



