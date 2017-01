Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Jahresende 2016 hin sollte das britische BIP noch ein recht ordentliches Wachstumsmomentum aufgewiesen haben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit der finalen Erhebung für den Zeitraum von Juli bis September sei der Quartalszuwachs auf 0,6% nach oben revidiert worden und mit der heute anstehenden 1. Schätzung für das 4. Quartal 2016 würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nur eine moderate Verlangsamung auf 0,5% erwarten. Dabei werde die Wirtschaft angetrieben von einem immer noch recht ordentlichen Momentum im Dienstleistungssektor. Damit läge für das Kalenderjahr 2016 der durchschnittliche Quartalszuwachs bei rund 0,5%. Mit Blick auf 2017 erwarte man im Durchschnitt aber nur Zuwachsraten von 0,2% (2018e: 0,4%). Dies korrespondiere mit Jahreswachstumsraten von 2,0% in 2016 (2017e: 1,2%; 2018e: 1,3%). Die konjunkturellen Bremsspuren, die sich nach Erachten der Anaylsten von HSBC Trinkaus & Burkhardt aus dem Votum der britischen Bevölkerung zum EU-Austritt vom 23. Juni 2016 ergeben dürften, sollten somit vor allem im laufenden Jahr sichtbar werden.



In Deutschland gebe es ab Januar 2017 Änderungen beim ifo-Geschäftsklima für die Dienstleister. Die Bedeutung dieser Branche sei sehr groß, selbst ohne den Handel umfasse diese gut 50% der Wertschöpfung der heimischen Wirtschaft. Daher werde das ifo-Institut ab Januar über diese Branche wesentlich detaillierter berichten und einen Tag nach der Publikation der Daten zum ifo-Geschäftsklima in der Gewerblichen Wirtschaft, deren Januar-Ergebnisse gestern veröffentlicht worden seien, einen eigenen Index veröffentlichen. (26.01.2017/ac/a/m)





