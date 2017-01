Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die massive Abwertung des Britischen Pfundes im Anschluss an das "Brexit"-Votum in Großbritannien scheint bisher nicht gefruchtet zu haben: Die Industrieproduktion will einfach nicht in die Gänge kommen und lag im Oktober 2016 gut 1% unter dem entsprechenden Niveau des Vorjahresmonats, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der im Dezember auf ein 30- Monatshoch angezogene Einkaufsmanagerindex in Großbritannien mache derweil Hoffnung auf eine Belebung, und im November würden die Analysten auch tatsächlich mit einem Anstieg des Outputs um 0,9% im Monatsvergleich rechnen. Aber erst die kommenden Monate würden zeigen, ob sich die Schere zwischen den Sentimentdaten und der Realität nachhaltig schließen werde. Dies gelte im Übrigen nicht nur für Großbritannien, sondern für große Teile der Weltkonjunktur, wo bisher primär die Stimmungswerte glänzen und einen zyklischen Aufschwung prognostizieren würden. (11.01.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.