London (www.aktiencheck.de) - Angesichts der festgefahrenen Brexit-Verhandlungen Großbritanniens mit der Europäischen Union gehen wir davon aus, dass Neuwahlen im Vereinigten Königreich wahrscheinlicher sind als ein zweites Referendum, Mark Dowding, Co-Leiter für entwickelte Märkte bei BlueBay Asset Management.Eine Labour-Regierung könnte dann eine längere Übergangsphase vereinbaren, in deren Verlauf die Nachteile eines Deals, der Großbritannien einen ähnlichen Status wie Norwegen einräume, immer klarer würden. In einem solchen Szenario würde das Vereinigte Königreich seinen Einfluss auf EU-Entscheidungen verlieren. Da eine solche schwächere Position ihres Landes für viele Briten nicht akzeptabel wäre, könnte es in der Folge tatsächlich zu einer vollständigen Abkehr von den Brexit-Plänen kommen.Wir wissen, dass ein solches Szenario aktuell noch ziemlich weit entfernt erscheint, aber die Uhr beginnt, vor dem geplanten Austrittsdatum im März 2019, immer lauter zu ticken, so die Experten von BlueBay Asset Management. Die Experten würden glauben, dass die Verantwortlichen angesichts der Auswirkungen auf Handel und Arbeitsmarkt vor einem harten Brexit zurückschrecken würden und damit die Wahrscheinlichkeit für Neuwahlen steige. (19.10.2018/ac/a/m)