Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Bemühen einen Ausweg aus der verfahrenen Situation bezüglich des EU-Austritts Großbritanniens zu finden, hat das britische Unterhaus gestern erneut das Initiativrecht an sich gerissen und sog. "indikative Abstimmungen" über alternative Austrittsszenarien abgehalten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Obwohl die Abstimmung rechtlich nicht bindend gewesen sei, hätten alle vier zur Abstimmung zugelassenen Varianten eine Vermeidung eines ungeregelten Austritts sowie eine prinzipiell engere Anbindung an den EU-Binnenmarkt als das von der Regierung vorgelegte und bereits dreimal abgelehnte Austrittsabkommen beinhaltet. Wie bereits in der Vorwoche habe allerdings keiner der Anträge eine Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen können. Dies könnte Premierministerin May auf der heutigen Kabinettssitzung dazu veranlassen, eine vierte Abstimmung über ihren Austrittsvertrag vorzuschlagen. Gleichzeitig steige aber die Gefahr eines ungewollten Austritts zum 12. April, da eine eventuell erforderliche weitere Verlängerung der Austrittsfrist die Zustimmung der EU voraussetze.



An den Devisenmärkten überwiege aktuell die Überzeugung, dass das britische Unterhaus einen ungeregelten EU-Austritt zum 12. April verhindere und eine im Vergleich zu Theresa Mays Austrittsabkommen ökonomisch vorteilhaftere Austrittsvariante durchsetze. Daher bewege sich der Euro zum Pfund weiterhin nahe seines Jahrestiefs bei rund 0,85 GBP. (02.04.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.