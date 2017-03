Nach 1,8% Y/Y im Januar sei die Inflationsrate auf der Verbraucherpreisstufe im Februar auf 2,3% Y/Y geklettert und werde nach den Prognosen der Analysten vorerst auch weiterhin oberhalb der 2%-Marke verbleiben. Herbei würden nicht zuletzt der schwache Wechselkurs des GBP und die dadurch merklich verteuerten Importe eine maßgebliche Rolle spielen. Der am 15. März veröffentlichte Arbeitsmarktbericht habe neben der mit 4,7% auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 1975 gefallenen Arbeitslosenquote auch einen auf nur noch 2,3% Y/Y verlangsamten Anstieg der Durchschnittslöhne dokumentiert.



Binnenwirtschaftlich fundierte Risiken für die Preisniveaustabilität seien damit vorerst zwar nicht in Sicht, sehr wohl aber eine zunehmende Erosion der real verfügbaren Haushaltseinkommen. Für den weiteren Expansionsspielraum der privaten Konsumausgaben, die bislang die Binnennachfrage maßgeblich stützen würden, sei dies eine schwerwiegende Hypothek. Da die Unsicherheiten über den Fortgang der Austrittsverhandlungen auch die Investitionstätigkeit dämpfen, rechnen die Analysten der Nord LB für dieses und nächstes Jahr mit einer Abflachung des Wirtschaftswachstums auf nur noch 1,2 bzw. 0,9%.



Das Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England (BoE) habe auf seiner Sitzung am 16. März beschlossen, alle relevanten geldpolitischen Parameter im Vereinigten Königreich unverändert zu belassen. Dies sei so erwartet worden. Für eine Überraschung habe allerdings das Votum der dem Lager der Falken zuzuordnenden MIT-Professorin Kristin Forbes zugunsten einer Anhebung der Bank Rate um 25 Basispunkte gesorgt. Darin und auch in dem ausdrücklichen Verweis auf die Möglichkeit von Anpassungen des geldpolitischen Kurses in beide Richtungen zeige sich aber die Brisanz der absehbaren Risiken für die Preisniveaustabilität.



Die Notenbank in London habe in der schwierigen Konstellation mit einem schwachen GBP und steigenden Inflationsraten einerseits sowie einer sich abzeichnenden Abkühlung der Konjunkturdynamik andererseits kaum eine andere Wahl als auf Sicht geradeaus zu fahren. Sollte indes doch ein Schwenk in die eine oder andere Richtung angezeigt sein, halten die Analysten der Nord LB eine Straffung für wahrscheinlicher als eine Lockerung. (Ausgabe April 2017) (30.03.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Einstieg in den Ausstieg begann am 29. März 2017: An diesem Tag stellte die britische Premierministerin Theresa May den Antrag zum Austritt aus der Europäischen Union (EU) gemäß Artikel 50 des Lissabon-Vertrags, berichten die Analysten der Nord LB.Das britische Unterhaus habe in seiner Abstimmung am 13. März die vom Oberhaus eingebrachten Ergänzungen zum Gesetzentwurf der Regierung abgelehnt. Die Lords hätten zunächst gefordert, dass am Ende der Verhandlungen eine letzte Entscheidung dem Parlament vorbehalten sein solle ("Vetorecht") und dass die Rechte von bereits in Großbritannien lebenden EU-Ausländern garantiert würden. Das Oberhaus habe diese Forderungen dann aber doch fallen lassen und auf ein Ping-Pong-Spiel verzichtet.