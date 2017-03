Nachdem die britischen Parlamente grünes Licht für die Brexit-Gesetze gegeben hätten, könne Premierministerin May am kommenden Mittwoch den EU-Austritt nach Artikel 50 der Lissabon- Verträge beantragen. Damit sei der Brexit fix. Alternative Szenarien seien nur noch hypothetisch und bedürften schon dramatischer politischer Entwicklungen. Nun gehe es darum, wie sich die Briten von der EU verabschieden würden.



Für ihre offizielle Verhandlungsstrategie möchte die EU auf einem Gipfel am 29. April Leitlinien beschließen, die detaillierteren Verhandlungsdirektiven noch später. Die tatsächlichen Verhandlungen würden kaum vor Juni beginnen können. In Großbritannien solle zunächst die "Great repealv bill", das große Aufhebungsgesetz, durch das Parlament gebracht werden. Damit könnten bestehende EU-Gesetze in britisches Recht übertragen werden. Die laut Lissabon-Vertrag auf zwei Jahre angesetzten Verhandlungen würden zwei Blöcke umfassen: Die Austrittsrechnung inkl. rechtlicher Aspekte der EU-Ausländer sowie das zukünftige Verhältnis im Handel. Die Ratifizierung des Abkommens durch den Europäischen Rat, das EU-Parlament bzw. eventuell die nationalen Parlamente sowie in Großbritannien erfordere vermutlich einige Monate, so dass eigentlich schon im zweiten Halbjahr 2018 die Ergebnisse feststehen müssten. Der viel zu enge Zeitplan ermögliche wohl nur grundlegende Einigungen, viele Details würden erst im Nachhinein geklärt.



Die EU-Forderung von bis zu 60 Mrd. Euro für britische Zusagen zum EU-Haushalt, zu bestimmten Fonds sowie Pensionsverpflichtungen würden die Briten vermutlich reduzieren können. Da die britische Regierung die Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht akzeptieren werde, bleibe ihr nur der Austritt aus dem Binnenmarkt. Dafür strebe sie ein weitreichendes Freihandelsabkommen an. Ihre Verhandlungsposition sei weniger gut als sie glaube ("Kein Deal ist besser als ein schlechter Deal"). Zwar weise die EU im bilateralen Handel einen deutlichen Überschuss auf. Jedoch sei der Warenaustausch aus britischer Sicht mit einem Anteil von rund 50% bedeutsamer als für die EU mit weniger als 10%.



Als einzelnes Land sei Großbritannien zudem eher auf Kooperationen in Sachen innerer Sicherheit, Forschung etc. angewiesen. Jenseits der EU würden die Briten weder bei Trump noch bei anderen allzu viel erreichen können. Die EU und Großbritannien sollten sich beim Warenhandel aus beiderseitigem Interesse einigen können. Bei den Dienstleistungen insbesondere im Finanzsektor werde sich die EU stur stellen. Großbritannien werde weiter an die EU zahlen und wohl sogar eine wenngleich limitierte Zuwanderung hinnehmen müssen. Politik sei jedoch kompliziert. Trotz Einigung könnte ein Deal am Ende an der Ratifizierung in Großbritannien oder der EU scheitern. Die nächsten beiden Jahre würden auf jeden Fall spannend. (24.03.2017/ac/a/m)





