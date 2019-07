Er stehe allerdings nach wie vor der Problematik, dass keine Brexit-Variante eine Mehrheit im Parlament habe. Das Unterhaus möchte zwar keinen No Deal Brexit, doch der neue Premier könnte dies einfach aussitzen und es zum "Unfall" kommen lassen. Ein Misstrauensvotum wäre zwar möglich und würde Neuwahlen bedeuten. Auf solche bereite sich Johnson schon vor, anders sei die Beratungsrolle des Brexit-Campaign Spin-Doktors Cummings wohl kaum zu interpretieren. Ein solches Votum könnte es unter Umständen auch vor dem Brexit-Termin schon geben. In den Umfragen liege die konservative Partei mit 25% allerdings auf einem relativ schlechten Wert. Labour sei eingebrochen, weil die Partei sich nicht klar positioniere. Im Gegensatz zu den Liberaldemokraten, die als Remainer in den Umfragen deutlich zugelegt hätten.



Es sehe also ganz nach einem "harten Brexit" aus. Die Analysten würden jedoch damit rechnen, dass dieser durch beidseitige Übergangsregelungenabgefangen bzw. gemanagt werde. Würden sie damit recht behalten, würden die Folgen nicht so dramatisch wie im Falle einer vollen Konfrontation. Diese würde eintreten, wenn Großbritannien etwa seine Zahlungsverpflichtungen nicht einhalte.



Im positiven Szenario würde das Pfund in der Übergangszeit leicht abwerten (EUR/GBP 0,92) und es zu einer kleinen Anpassungsrezession kommen - das Wachstum in 2020 läge dann bei -0,1%. Im Negativszenario dürfte das Pfund deutlicher abwerten -temporär auf EUR/GBP 0,95 - und die Rezession werde deutlicher ausfallen: -1,4% für 2020. (Ausgabe August 2019) (29.07.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Großbritannien hat den Superstar, so die Analysten der Nord LB.Von den Mitgliedern der konservativen Partei hätten zwei Drittel den ehemaligen Bürgermeister Londons, Boris Johnson, zum Nachfolger von Theresa May gewählt. Als erstes habe er eine rekordverdächtige Anzahl von Personen in der Regierung ausgetauscht, die nun mit einer Ausnahme aus Brexitiers und mehrheitlich vom rechten Rand der Tories bestückt werde. Fraktionschef werde der Führer der Hard Brexiteers Rees-Mogg. Damit deute sich an, dass der Ton rauer werden werde. Konfrontationen mit der EU seien vorprogrammiert. Schon mit der Amtsantrittsrede habe Boris diesen Eindruck bestärkt, indem er erneut ausgeteilt und etwa den Backstop als undemokratisch bezeichnet habe -was völlig an der Sache vorbei sei.