Doch was könne Mitsotakis tatsächlich bewegen? Man sollte sich erinnern: Die griechische Schuldenkrise liege noch nicht lange zurück. Griechenland sei das erste hoch verschuldete Land gewesen, für das die europäischen Partner 2010 ein Rettungspaket geschnürt hätten. Später seien ein zweites Rettungspaket und ein Schuldenschnitt gefolgt. 2015 sei ein drittes Rettungspaket notwendig geworden.



Das Volumen der drei Hilfsprogramme habe sich insgesamt auf rund 280 Mrd. Euro summiert. Im Gegenzug für die umfangreichen finanziellen Mittel habe Griechenland zahlreiche Spar- und Reformmaßnahmen durchführen müssen. Einzelne Tranchen aus den Hilfsprogrammen seien nur ausgezahlt worden, wenn die Kreditgeber, also der Internationale Währungsfonds und die Länder der Eurozone, mit den Reformfortschritten der Griechen zufrieden gewesen seien. Bei der Rückzahlung der Hilfsmittel - das betreffe sowohl die Laufzeit der Kredite als auch die Zinsen - seien die Kreditgeber der Regierung in Athen in Nachverhandlungen bereits stark entgegengekommen. Die Tilgung der Kredite sei weit in die Zukunft verschoben worden - die Tilgung der Kredite von den Euro-Ländern aus dem ersten Rettungspaket beginne beispielsweise erst 2020 - nichtsdestotrotz würden die Zahlungsverpflichtungen allmählich näher rücken.



Am 20.08.2018 sei Griechenland offiziell aus dem dritten Hilfsprogramm entlassen worden, nachdem eine letzte Kredittranche in Höhe von 15 Mrd. Euro überwiesen worden sei. Seitdem sei das Land wieder selbstständig für seine Finanzen verantwortlich, müsse sich also bei Bedarf auch am Kapitalmarkt refinanzieren. Allerdings seien gewisse Auflagen mit den Kreditgebern vereinbart worden - zum Beispiel müsse das Land einen Primärüberschuss, also einen Haushaltsüberschuss vor Zinszahlungen, in Höhe von 3,5% des BIP bis 2022 und danach durchschnittlich von 2,2% des BIP aufweisen.



Der neue Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis habe auf den ersten Blick wenig Gestaltungsspielraum - in seiner Fiskalpolitik sei er in einem engen Korsett gefangen, eingezwängt zwischen den Auflagen der Gläubiger und zukünftigen Zahlungsverpflichtungen. Aber neben Steuererleichterungen für private Haushalte und Unternehmen, die wohl schwer durchzusetzen seien, könnte es durchaus Ansatzpunkte für Mitsotakis geben. Vorstellbar sei, dass Mitsotakis ein Klima schaffe, bei dem wieder verstärkt ausländische Investoren bereit seien, in Griechenland zu investieren. Doch dazu müsse die Regierung an einer Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes arbeiten. Auf diesem Weg könnte das Wachstum angekurbelt werden, was der Schlüssel zu mehr Freiheit bei der Haushaltspolitik sei.







Am vergangenen Sonntag (07.07.) hat Griechenland in vorgezogenen Wahlen ein neues Parlament gewählt. Als Sieger aus den Wahlen sei Kyriakos Mitsotakis von der konservativen Nea Dimokratia hervorgegangen. Dabei habe seine Partei eine absolute Mehrheit erzielt, auch wenn man fairerweise sagen müsse, dass diese Mehrheit auf einer griechischen Sonderregel beruhe. Denn in Griechenland würden nur 250 der 300 Parlamentssitze gemäß dem Wahlresultat unter den Parteien aufgeteilt. Die restlichen 50 Sitze seien ein Bonus für die größte Fraktion. Ohne diesen Bonus hätte die Nea Dimokratia die absolute Mehrheit der Sitze verfehlt und eine Koalition eingehen müssen.