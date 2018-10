Xetra-Aktienkurs Grammer-Aktie:

Die Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM) mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen sowie hochwertige Interieurkomponenten und Bediensysteme für die Automobilindustrie an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze.



Mit rund 13.000 Mitarbeitern ist Grammer in 19 Ländern weltweit tätig. Die Grammer Aktie ist im Prime Standard notiert und wird an den Börsen München und Frankfurt sowie über das elektronische Handelssystem Xetra gehandelt. (05.10.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Grammer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Biller von der LBBW:Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, stellt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM) ein.Mit dem Abschluss des Übernahmeangebotes am 28.08.2018 würden die verbundenen Unternehmen von Ningbo Jifeng rund 84,23% der Grammer-Aktien halten. Ursprünglich habe der chinesische Investor nur eine Quote von 50% + 1 Aktie angestrebt. Unter den annehmenden Aktionären sei auch die Hastor-Familie gewesen, welche versucht habe, das Management und den Aufsichtsrat von Grammer auszutauschen.Obgleich die Übernahme durch den chinesischen Großaktionär Ningbo Jifeng freundlich gewesen sei und der Vorstand das Übernahmeangebot unterstützt habe, hätten die drei Vorstände Hartmut Müller (CEO), Gérard Cordonnier (CFO) und Manfred Pretscher (Technik) am 24.09.2018 ihren Rücktritt bekannt gegeben. Der Austritt aus dem Unternehmen werde voraussichtlich zum Jahresende erfolgen. Bis dahin und bei Bedarf auch für den Übergang stünden die Vorstände dem Unternehmen zur Verfügung. Über die Gründe des Exodus könne nur spekuliert werden. Neben der geringeren Unabhängigkeit durch den Großinvestor könnte auch der Anspruch auf Zahlung einer Abfindung eine Rolle gespielt haben. Im Falle eines Kontrollwechsels hätten die drei Vorstände ein Sonderkündigungsrecht innerhalb von drei Monaten sowie den Anspruch auf Zahlung einer Abfindung von drei Jahresgehältern gehabt.Aufgrund des niedrigeren Streubesitzes nach der Übernahme durch den chinesischen Investor sei die Grammer-Aktie mit Wirkung zum 24.09.2018 aus dem SDAX gefallen. Damit dürfte eine geringere Börsenliquidität und damit Attraktivität für freie Aktionäre verbunden sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Grammer-Aktie: