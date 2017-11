Xetra-Aktienkurs Grammer-Aktie:

Kurzprofil Grammer AG:



Die Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM), Amberg, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroad-Fahrzeuge (Traktoren, Baumaschinen, Stapler), Lkw, Busse und Bahnen. Das Segment Seating Systems umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze sowie Bahn- und Bussitze. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen und Mittelkonsolen an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie.



Mit über 12.000 Mitarbeitern in 30 Gesellschaften ist Grammer in 20 Ländern weltweit tätig.



Die Grammer Aktie ist im SDAX vertreten und wird an den Börsen München und Frankfurt, über das elektronische Handelssystem Xetra sowie im Freiverkehr der Börsen Stuttgart, Berlin und Hamburg gehandelt. (09.11.2017/ac/a/nw)







Amberg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Advisors II LLC reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Grammer-Aktien:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Citadel Advisors II LLC legen den Rückwärtsgang heraus aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Automobilzulieferers Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker Symbol: GMM) ein.Die Finanzprofis des von Kenneth C. Griffin gegründeten Hedgefonds Citadel Advisors II LLC mit Sitz in Chicago, Illinois, USA haben am 08.11.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der Grammer AG von 0,53% auf 0,48% abgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Grammer AG:0,49% Highbridge Capital Management LLC (15.09.2016)0,48% Capital Fund Management SA (26.07.2016)0,48% Citadel Advisors II LLC (08.11.2017)0,47% Marshall Wace LLP (25.08.2016)Börsenplätze Grammer-Aktie: