ISIN Grammer-Aktie:

DE0005895403



WKN Grammer-Aktie:

589540



Ticker-Symbol Grammer-Aktie:

GMM



Kurzprofil Grammer AG:



Die Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM), Amberg, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroad-Fahrzeuge (Traktoren, Baumaschinen, Stapler), Lkw, Busse und Bahnen. Das Segment Seating Systems umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze sowie Bahn- und Bussitze. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen und Mittelkonsolen an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie.



Mit über 12.000 Mitarbeitern in 30 Gesellschaften ist Grammer in 20 Ländern weltweit tätig.



Die Grammer Aktie ist im SDAX vertreten und wird an den Börsen München und Frankfurt, über das elektronische Handelssystem Xetra sowie im Freiverkehr der Börsen Stuttgart, Berlin und Hamburg gehandelt. (28.04.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Grammer-Aktienanalyse von Analyst Michael Punzet von der DZ BANK:Michael Punzet, Analyst der DZ BANK, streicht in einer aktuellen die Kaufempfehlung für die Aktie des Automobilzulieferers Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker Symbol: GMM) und senkt den fairen Wert von 65 auf 57 Euro.Die Unsicherheiten vor der Hauptversammlung des Amberger Unternehmens würden zunehmen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die umstrittene Investorenfamilie Hastor halte 20 bis 30% der Grammer-Aktien und wolle den Vorstandschef ablösen sowie die Kontrolle im Aufsichtsrat übernehmen. Ohne eine Anteilsaufstockung dürfte dies den Hastors aber kaum gelingen. Sollten sie sich jedoch durchsetzen, sehe Punzet erhebliche negative Auswirkungen. Bislang entwickle sich die Grammer AG sehr solide.Michael Punzet, Analyst der DZ BANK, hat in einer aktuellen die Grammer-Aktie von "kaufen" auf "halten" herabgestuft und den fairen Wert von 65 auf 57 Euro reduziert. (Analyse vom 28.04.2017)