Wenn die COP26 als Erfolg gewertet werden solle, erwarte man die Festlegung konkreter Handlungspunkte mit entsprechenden Maßnahmen zur Klimafinanzierung für gefährdete Länder und Entwicklungsländer sowie internationale Verpflichtungen gegen die Entwaldung, zur Anpassung an den Klimawandel und zum Ausstieg aus der Kohle und aus Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Ein Durchbruch bei der globalen Kohlenstoffbepreisung sei ebenfalls unabdingbar, um Netto-Null-Emissionen fristgerecht zu erreichen. Wichtig sei, dass die Zusagen (Worte) detaillierter und mit Etappenzielen durch rechtsverbindliche Maßnahmen (Aktionen) erfolgen würden.



Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt seien, könne mit der Finanzierung der Transformation ernsthaft begonnen werden. Es bedürfe einer klaren Politik, um Unsicherheiten in puncto Nachhaltigkeit zu verringern, damit langfristige Investments getätigt werden könnten. Wenn die Regierungen dies unterstütze, werde der Privatsektor folgen.



Die COP26 und der Netto-Null-Übergang seien unglaublich komplex, voller Risiken und würden eine noch nie dagewesene globale Zusammenarbeit und Entschlossenheit von Regierungen, Unternehmen und der gesamten Gesellschaft erfordern. Die Bereitschaft in allen Regionen und auf allen Ebenen der Gesellschaft, einen echten Wandel herbeizuführen und die notwendigen Voraussetzungen für die Transformation zu schaffen, wachse jedoch von Tag zu Tag. Man brauche eine COP, die eine Überarbeitung des auf fossile Brennstoffe ausgerichteten Wirtschaftsmodells ermögliche, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen und kreislauforientierten Wirtschaft vorantreibe und eine ökologische, wirtschaftliche, soziale und finanzielle Katastrophe abwende. Die Zeit sei noch nie so knapp gewesen, und es habe noch nie so viel auf dem Spiel gestanden. (04.11.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die ganze Welt blickt diese Woche auf die nationalen Zusicherungen zur Senkung der Emissionen, aber auch auf die Details, wie diese Reduktionen erreicht werden sollen, so Adrienn Sarandi, Head of ESG Strategy & Development, Janus Henderson Investors.Eins dürfe man nicht vergessen: Es sei sehr einfach, Netto-Null-Verpflichtungen bis 2050 einzugehen - die heutigen politischen Entscheidungsträger würden 2050 jedoch nicht mehr an der Macht sein. Genau wie die CEOs, die sich derzeit zu Netto-Null-Emissionen bis 2050 verpflichten würden, würden in den nächsten drei Jahrzehnten mehrere Managementteams kommen und gehen, und die derzeitigen Führungskräfte würden nicht diejenigen sein, die für die Einhaltung der Zusagen verantwortlich seien. Deshalb müssten konkrete Maßnahmen ergriffen und nicht nur Versprechungen gemacht werden.