Wie gehe es längerfristig mit dem Goldpreis weiter?



Die langsame Reduzierung der Netto-Anleihekäufe durch die US-Notenbank FED heiße nicht, dass mit einer raschen Rückkehr zur geldpolitischen Normalität zu rechnen sei. Die FED-Notenbankbilanz werde sich 2021 und auch nächstes Jahr noch weiter ausweiten, weshalb mit einem lang anhaltenden renditedämpfenden Effekt durch das Quantitative Easing zu rechnen sei. Auch in anderen bedeutenden Währungsräumen sei die Geldpolitiknachhaltig expansiv ausgerichtet und werde dies noch lange bleiben. Diese Liquiditätsflut unterstütze nicht nur die Finanzmärkte, sondern auch physische Vermögenspreise, wie z.B. den Goldpreis.



In einem solchen Umfeld anhaltend üppiger Liquidität würden die Analysten den Goldpreis langfristig gut unterstützt sehen. Gefährlich könne es für den Goldpreis aus ihrer Sichterst dann werden, wenn die Lage in den großen Volkswirtschaften als so stabil angesehen werde, dass insbesondere die US-Notenbank wieder beginne, ihre Liquiditätsflut einzudämmen (bzw. der Markt ernsthaft beginne dies einzupreisen). Dies sei aber nicht ihr Basisszenario für die nächsten Jahre. Insofern würden sie für den Goldpreis nacheinem Durchhänger im Jahr 2021 im kommenden Jahr wieder Anstiege in Richtung USD 2.000 je Unze für plausibel halten. Längerfristig würden sie ein nochmaliges Durchbrechen dieser Marke für durchaus realistisch halten, insbesondere wenn sich nach einem starken Konjunktur-Rebound die Erholung des Wachstums zu moderieren beginne.



Im Lichte der zunehmenden und dauerhaften indirekten Zentralbank-Finanzierung der Staatsschulden (in den USA halte die FED rund 20% der ausstehenden Staatsanleihen, in Europa die EZB rund 30%) und der sich daraus ergebenden negativen (weil verzerrten) Realrenditen dränge sich für viele Investoren die Frage auf, wie sie ihre Vermögen gegen den sukzessiven Wertverlust absichern könnten und ob sich hierfür Gold als Beimischun geigne?



Der geldpolitische Ausnahmezustand habe die Wahrnehmung der Anleger im Hinblick auf Goldinvestments nachhaltig verändert, zumal die anhaltenden Niedrig- bzw. Negativzinsen die Opportunitätskosten von einem nicht-zinstragenden Investment in Gold zu weiten Teilen neutralisiert hätten. Aufgrund einer eher gedämpften Inflationsentwicklung in der Eurozone erscheine es plausibel, dass die EZB die Zinsen für längere Zeit nicht anheben werde. Insofern würden die Analysten auch bei den Realzinsen wenig Spielraum für eine Sparer freundliche Entwicklung sehen. Zur Vermögensabsicherung gegen negative Realzinsen - auch bei moderaten Inflationsraten - könne Gold also einen substanziellen Performancebeitrag liefern. Dies gelte umso mehr in Phasen höherer Inflation, was die historische Betrachtung zeige und dann generell auf die (inflationssensitiven) Rohstoffe zutreffe.



Für die weitere Goldpreisentwicklung nicht unwesentlich seien die Beiträge der einzelnen Nachfragekomponenten. Hier sei das Jahr 2020 vor allem von einem geringeren Bedarf seitens der Schmuckindustrie gekennzeichnet gewesen, was aber angesichts der Pandemie und ihrer Auswirkungen auf das Konsum- und Ausgabeverhalten nicht überrasche. Dieser Rückgang (-711 Tonnen im Vergleich zu 2019) habe aber durch einen höheren Bedarf seitens Portfolioinvestoren (+504 Tonnen) zu einem Großteil ausgeglichen werden können. Maßgeblich für den gesamthaft deutlichen Rückgang seien im Vorjahr aber vor allem die Zentralbanken (-396 Tonnen) gewesen, welche - wie zum Beispiel die russische Notenbank - ihre Goldkäufe ausgesetzt oder eben verringert hätten. Unter dem Strich sei daher die globale Goldnachfrage um rund 627 Tonnen oder 14% auf rund 3.760 Tonnen zurückgegangen.



Robust habe sich im Jahr 2020 vor allem die Nachfrage seitens der Exchange Traded Funds (ETF) gezeigt, welche ihre physischen Bestände allein im Vorjahr netto um 31% bzw. 877 Tonnen auf 3.752 Tonnen aufgestockt hätten. Die stetigen Cash-Zuflüsse bei den ETFs dürften die Nachfrageseite in den kommenden Jahren weiter stimulieren und eine vorübergehend schwächere Schmucknachfrage mehr als ausgleichen. Nachfrageseitig würden die Analysten vor allem im Hinblick auf die wachsende Geldmenge im Lichte des "Verlanlagungsnotstands" vieler Investorengruppen Rückenwind für den Goldpreis sehen. Allein in der Eurozone habe sich die Geldmenge M3 in den letzten 20 Jahren verdreifacht und allein in den letzten zwölf Monaten einen Zuwachs von rund 12% erfahren. (Ausgabe vom 03.03.2021) (04.03.2021/ac/a/m)







