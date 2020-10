Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis präsentiert sich zum Auftakt in die neue Handelswoche fest, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Doch ausgerechnet damit scheine niemand aktuell zu rechnen. Höhere Kurse? Ja, die seien möglich. Doch ein Ausbruch? Nein, das sei eher unwahrscheinlich. Das jedenfalls gehe aus der jüngsten wöchentlichen Umfrage zum Goldpreis hervor. Der zähe Seitwärtsmarkt der vergangenen Wochen, der den Anleger den einen oder anderen Sägezahn beschert habe und viele auf dem falschen Fuß erwischt habe, tue also, was er tun solle. Anleger scheinen zunächst einmal an eine Fortsetzung dieses Trends zu glauben, so die Experten von "Der Aktionär". Das sei psychologisch verständlich, doch mit Blick auf den Chart tue sich sehr wohl die Gelegenheit auf, dass Gold, Silber und Minen ihr Tief hinter sich gelassen haben könnten.Der Weg nach oben erscheine derzeit der einfachere für die Edelmetalle - auch wenn ihnen das aktuell kaum jemand zutraue. Ein Sprung von 25 Dollar würde ausreichen, um auf 1.940 Dollar zu steigen und damit den ersten wichtigen Widerstand hinter sich zu lassen. Dann gehe es darum, die 1.960 Dollar zu überwinden. Gelinge das, wäre das ein neues Kaufsignal bei Gold. Bei Silber wäre ein Anstieg über 25 Dollar aus charttechnischer Sicht ein Signal, dass der Widerstandsbereich zwischen 26,50 und 27 Dollar in das Visier der Anleger rücke. Gelinge auch der Ausbruch darüber, dann sollte Gold auf den Weg sein in Richtung der Hochs aus dem Sommer - und möglicherweise auch noch darüber hinaus. Und ein negatives Sentiment wäre für die Edelmetalle nicht zum ersten Mal ein Kurstreiber. Anleger sollten sich nicht allzu sehr darauf verlassen, dass der Seitwärtstrend noch lange anhalte. (19.10.2020/ac/a/m)