Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte in den letzten Wochen, einen wichtigen Schritt nach vorn machen, so Salah-Eddine Bouhmidi, Marktanalyst von DailyFX, einer Nachrichten und Analysen Website der IG Group.Die aktuelle Rally habe gestern mit der Übernahme des 50-Tage-EMAs bei 1.219 USD auf Schlusskursbasis bestätigt werden können. Nun würden die Bullen versuchen, das obere Keltner-Band sowie die bedeutenden 200-Tage-Linie bei 1.243 USD zu erobern. Nach der Preisgabe der Glättungslinie im Mai habe der sichere Hafen die 200-Tage-Linie nicht mehr zurückerobern können. Nun könnte es soweit sein. Nach rund sechs Monate stehe die Durchschnittslinie wieder auf der Agenda der Bullen. Doch es werde kein leichtes Unterfangen sein, die Marke zu überwinden und den Trend fortzusetzen. Die abwärtsgerichtete Glättungslinie könnte nun auch genutzt werden, um eine kurzfristige Korrektur einzuleiten.Nach den starken Kursgewinnen der letzten Tage sei die Indikatoren Ampel wieder auf Grün gedreht. Der RSI halte weiterhin die 48,5er Marke fest im Griff. Die MACD-Linie als auch die Signallinie würden sich oberhalb der Nulllinie bewegen und könnte für weitere bullische Kaufanreize sorgen. Doch bei Erreichen der 200-Tage-Linie könnten erste Gewitterwolken aufziehen und den Goldkurs drücken. Hierfür müsste aber auch eine Wende in den Indikatoren zu beobachten sein. Sei dies der Fall, könnte es zu einem Rückzieher in Richtung des 50-Tage-EMA kommen. Dieser bilde kurzfristig den Stützbereich für das gelbe Edelmetall. (04.12.2018/ac/a/m)