Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat sowohl im Future als auch im Spot die Marke von 1.800 Dollar geknackt und strebt im frühen europäischen Handel weiter nach oben, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Im Mai 2019 habe Gold endgültig das Widerstandsniveau von 1.300 Dollar je Unze überschritten - nachdem das Edelmetall vorher sechs Jahre hier gescheitert sei. "Seitdem hat Gold die nächsten großen Widerstandsniveaus vergleichsweise schnell erreicht", schreibe Austin Pickle, Analyst für Anlagestrategien bei Wells Fargo. "Mit unserem Jahresendziel für 2020 von 1.800 bis 1.900 US-Dollar wurden wir gefragt, ob wir Gold auf diesem Niveau noch immer mögen. Die kurze Antwort ist ein klares Ja." Wells Fargo sehe gute Chancen, dass Gold bis Ende nächsten Jahres bis auf 2.200 bis 2.300 US-Dollar steige. Das bedeute ein Aufwärtspotenzial von bis zu 500 Dollar. "Gold hat eine Vielzahl von Faktoren, die zu seinen Gunsten arbeiten, und wir glauben, dass Gold auf dem Weg zu neuen Höchstständen ist", schreibe Pickle am Montag. Es werde jedoch nicht linear nach oben gehen. "Gold könnte kurzfristig eine Verschnaufpause einlegen", so Pickle.Der Ansicht von Wells Fargo sei nicht viel hinzuzufügen. Kurzfristig dürfte die Luft in dieser Aufwärtsbewegung etwas dünn werden und ein Rücksetzer könnte anstehen. Doch der dürfte nur eine vielleicht letzte Kaufgelegenheit sein, bevor Gold seinen Anstieg in Richtung 2.000 Dollar beginne. Anders als Wells Fargo rechne "Der Aktionär" aber damit, dass der Goldpreis noch im laufenden Jahr - im Idealfall rund um die US-Präsidentschaftswahl Anfang November - dieses Ziel erreichen könne. (09.07.2020/ac/a/m)