Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsdaten aus den USA waren zuletzt alles andere als erbaulich: Die Teuerung lag für den Monat Februar bei fast acht Prozent, so Markus Bußler von "Der Aktionär"."Die Inflation ist definitiv nicht vorübergehend", habe Professor Hanke gegenüber dem Internetportal kitco.com gesagt. "Man redet immer noch von Problemen in der Lieferkette, die nicht so schnell behoben wurden, wie man dachte, und das ist der Grund, warum sich die Inflation länger hinzieht, als man dachte." Diese Behauptung sei jedoch falsch. Die Inflation sei nicht durch Probleme in der Lieferkette verursacht worden, sondern vielmehr werde die Inflation durch einen Anstieg der Geldmenge verursacht. Nach Ansicht des Professors werde die Inflation noch mindestens bis ins Jahr 2024 bei sechs bis neun Prozent verweilen. Das sei auch der Grund, weshalb der Goldpreis steige. Der Goldmarkt habe verstanden, dass eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte nicht ausreiche, um die Inflation einzudämmen.Tatsächlich scheine die FED sich viel zu lange darauf verlassen zu haben, dass die Inflation nur vorübergehend sei. Jetzt zahle die Notenbank die Zeche. Eigentlich müsse die FED die Zinsen deutlich anheben. Doch das Problem: Die Zeichen einer Rezession im kommenden Jahr in den USA würden sich mehren, die Zinskurven würden invertieren. In einem Umfeld in dem sich die Wirtschaft abkühle, sollte die FED eigentlich still halten mit Zinsanhebungen und sich auf Zinssenkungen vorbereiten, um die Wirtschaft zu Investitionen zu stimulieren. Doch hier sei schlicht kein Spielraum. Die sieben Zinsschritte, die die Mehrheit der FED-Mitglieder im laufenden Jahr gerne sehen würde, erscheinen vor diesem Hintergrund mindestens ambitioniert, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (21.03.2022/ac/a/m)