Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sicher, Crash ist ein großes Wort und man sollte eher sparsam damit umgehen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Ausgelöst worden sei dieser Crash am gestrigen Tag durch die Meldung, dass BioNTech und Partner Pfizer einen Impfstoff entwickelt hätten. Die Zulassung solle möglichst schnell beantragt werden. Die Märkte hätten daraufhin den Rallyemodus eingeschlattet, Gold sei abverkauft worden. An der Comex seien die Umsätze binnen weniger Stunden nach oben geschossen. Schien zunächst die 1.900-USD-Marke Unterstützung zu bieten, hätten die Bullen diese im Verlauf des späten nachmittags preisgeben müssen. Anschließend sei auch das Tief der vergangenen Woche bei 1.881 USD (Dezember-Future) von den Bären überrannt worden. Erst im Bereich des Doppeltiefs bei 1.850/1.860 USD sei die Talfahrt zum Stillstand gekommen. Zum Handelsende hin habe es dann zumindest eine kleine Erholungsbewegung gegeben, die sich heute fortsetze.Worauf komme es in den kommenden Tagen an? Die vordringlichste Aufgabe der Bullen sei es, den 1.850/1.860-USD-Bereich zu verteidigen. Sollte das nicht gelingen, werde Gold den Umweg über ein neues Tief gehen, dass dann vermutlich im Bereich von 1.820/1.800 USD liegen dürfte. Das nächste Ziel nach oben wäre die 1.900-USD-Marke. Eigentlich habe diese Marke keine große charttechnische Bedeutung gehabt. Doch so umkämpft diese Marke gewesen sei, wären Kurse jenseits der 1.900 USD als Erfolg zu werten. Richtig bullish werde das Chartbild allerdings erst, wenn es den Bullen gelinge, die 1.960 USD zu überwinden. Dann dürfte das Allzeithoch wieder in greifbare Nähe rücken. (10.11.2020/ac/a/m)