Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) kann am Freitag weiter zulegen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".In den USA seien die Renditen der US-Staatsanleihen zwar leicht auf dem Rückzug. Auch der US-Dollar notiere gemessen am US-Dollar-Index leicht schwächer. Aber diese eher kleinen Bewegungen würden sicherlich keinen Sprung von rund 25 Dollar beim Goldpreis rechtfertigen. Natürlich würden bei solchen Bewegungen immer die Inflationssorgen eine gewisse Rolle spielen. Doch entscheidende für den Sprung beim Goldpreis sei sicherlich die Charttechnik gewesen. Der erneute Sprung über den Bereich von 1.780/1.785 Dollar habe den Bullen wieder neue Hoffnung gegeben. Der nächste kleinere Widerstand auf dem Weg nach oben liege bei 1.815 Dollar, bevor dann diese massive Widerstandszone, die streng genommen schon bei 1.825 Dollar beginne und bis 1.840 Dollar reiche, in den Blick der Anleger rücke.Aus Sicht der Goldanleger werde es nun spannend: Dieser Widerstandsbereich sei von enormer Bedeutung für die kommenden Wochen und Monaten. Korrespondierend dazu luge der Silberpreis in Richtung der 25 Dollar. "Auch hier haben wir eine wichtige Hürde vor uns, die überwunden werden muss, damit sich das Chartbild nachhaltig bessert", so Markus Bußler. Mit Blick auf die Minen, also auf den GDX, sei der Bereich um 35 Dollar wichtig. Aus heutiger Sicht dürfte das ein hartes Stück Arbeit werden. Nachdem die Minen noch vor zwei Wochen eine relative Stärke aufgebaut hätten, sei diese wieder ein stückweit gewichen. Doch um frisches Kapital anzulocken, werde der GDX ein neues Kaufsignal benötigen. Und das wäre mit einem Sprung über den 35-Dollar-Bereich generiert. (22.10.2021/ac/a/m)