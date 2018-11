Nur der stärkere US-Dollar habe nicht in das Bild gepasst, doch dieser habe die bessere Stimmung am Goldmarkt nicht zu vermiesen vermocht. Den Augenblick genießen, sollte die Devise heißen, denn der anhaltende Zinsanstieg in den USA trübe nach wie vor den Ausblick auf den Goldpreis. Seit sechs Quartalen bereits übersteige am physischen Goldmarkt das weltweite Angebot die Nachfrage.



Gold gelte weltweit als Krisenwährung. Entsprechend steige der Goldpreis in Krisenzeiten oft stark an. Üblicherweise sinke er wieder, wenn eine Krise abflaue. Nach der Finanzmarktkrise und der Staatsschuldenkrise in Europa stünden jetzt andere Themen an. Zum einen sei dies die von den USA ausgehende Zinswende. Auch im Rest der Welt würden die Zinsen allmählich wieder zu steigen beginnen. Die Renditen würden zwar nur langsam nach oben gehen, denn das Tempo der Leitzinsanhebungen in den USA sei moderat. Außerdem seien andere große Notenbanken wie die EZB mit dem Ausstieg aus der ultra-lockeren Geldpolitik extrem vorsichtig. Doch auch mit leicht steigenden Zinsen würden die Opportunitätskosten der Goldhaltung höher, Gold werde also in Relation zu anderen Anlageklassen unattraktiver.



Zudem hätten die Industrieländer die Deflationssorgen längst hinter sich gelassen, und die Märkte und Analysten würden sich eher wieder mit dem Thema Inflation beschäftigen. Zugleich sei die politische Unsicherheit weiterhin recht hoch. Am Ende werde man am Goldmarkt all diese Faktoren gegeneinander abwägen. Aus Sicht der Analysten erscheine es am wahrscheinlichsten, dass der Goldpreis (in US-Dollar notiert) moderat fallen werde. Auf lange Sicht würden sie dem Goldpreis nicht viel mehr als einen Inflationsausgleich zutrauen. (Ausgabe November/ Dezember 2018) (13.11.2018/ac/a/m)







Der Goldpreis drehte im Oktober im Einklang mit dem Kursrückgang an den Aktienmärkten zumindest vorübergehend nach oben, so die Analysten der DekaBank. Die gesunkene Risikofreude der Finanzmarktteilnehmer habe sich auch in Rückgängen bei den Bundrenditen und einer Pause beim US-Renditeanstieg widergespiegelt. Das Bild sei damit wieder stimmig. Auch bei den spekulativ orientierten Goldmarktteilnehmern sei die Stimmung gedreht, und sie hätten in der Summe ihre Wetten auf fallende Goldpreise reduziert, was die Goldnotierung ebenfalls gestützt habe. Die mit Gold hinterlegten Goldfonds (ETFs) hätten in den vergangenen Wochen weltweit Zulauf erhalten.