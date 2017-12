Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat sich gestern bei rund 1.275 USD je Feinunze gefangen und notiert auch heute Morgen noch auf diesem Niveau, nachdem die anfängliche Euphorie über die US-Steuerreform wieder verflogen war, so die Analysten der Commerzbank.Nachdem schon in den USA in den letzten Monaten die Nachfrage nach Goldmünzen schwach ausgefallen sei, habe sie sich im November auch in Australien verhalten gezeigt. Daten der australischen Münzanstalt (Perth Mint) zufolge seien im letzten Monat in Australien 23,9 Tsd. Unzen Goldmünzen verkauft worden. Dies sei fast die Hälfte weniger als im Vormonat gewesen. Offenbar hätten die stark gestiegenen Goldpreise - in Australischen Dollar gerechnet sei Gold Mitte November auf ein 5-Monatshoch gestiegen - für Kaufzurückhaltung gesorgt. Dennoch seien die Münzabsätze in Australien doppelt so hoch wie in den USA gewesen. Für die Verkäufe von Silbermünzen zeichne sich fast das gleiche Bild.Während sich Gold gestern stabilisiert habe, seien die anderen Edelmetalle stärker unter Druck gekommen. Silber zeige dabei schon seit einigen Tagen eine ausgeprägte Schwäche, was sich im Gold/Silber-Verhältnis widerspiegele: Es liege mit über 78 auf dem höchsten Stand seit fünf Monaten. Am stärksten habe gestern Palladium verloren, das zeitweise unter die Marke von 1.000 USD je Feinunze gerutscht sei. Der Preisrückgang sei mit einem Abbau der ETF-Bestände von 12,7 Tsd. Unzen einhergegangen. Dies sei der vierte große Tagesabfluss innerhalb von 2 Wochen gewesen. (05.12.2017/ac/a/m)