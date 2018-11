Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (13.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie der US-Großbank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Goldman Sachs versinke immer tiefer in einen Skandal. In Malaysia solle sich die Bank vor einigen Jahren unrechtmäßig bereichert haben. Die Asiaten würden jetzt Schadenersatz in dreistelliger Millionenhöhe fordern. In den USA sei ferner Klage erhoben worden gegen zwei Ex-Manager. Das Wertpapier stehe unter erheblichem Druck.Mehrere Banker von Goldman Sachs sollten betrogen und bestochen haben, um große Geschäfte in Malaysia machen zu können. Die Vorwürfe, wie sie nun führende Politiker Malaysiens gegen die US-Großbank vorbringen würden: In den Jahren 2013 und 2014 habe Goldman Sachs dafür gesorgt, dass der Staatsfonds 1MDB für 6,5 Mrd. USD in Anleihen habe begeben können. GS habe für seine Arbeit seinerzeit rund 600 Mio. USD an Gebühren erhalten - viel zu hoch, wie Kritiker meinen würden.Der inzwischen abgewählte malaysische Ministerpräsident Najib Razak habe 1MDB 2009 zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung aufgelegt. Das US-Justizministerium mutmaße, dass hochrangige Fonds-Mitarbeiter und ihre Partner insgesamt mehr als 4,5 Mrd. USD aus dem Fonds entnommen hätten. Najibs Rolle in dem Skandal sei eine der Hauptgründe für seine Abwahl gewesen.Bei einer Hausdurchsuchung im Mai habe die malaysische Polizei nach eigenen Angaben unter anderem umgerechnet fast 25 Mio. Euro in bar, 567 Luxus-Handtaschen von Marken wie Hermès, Prada oder Chanel sowie 423 Uhren von Marken wie Rolex oder Chopard gefunden, schreibe die Agentur "Reuters". Der ehemalige Regierungschef sei der Korruption angeklagt worden. Er habe die Vorwürfe bestritten.Malaysia möchte die Gebühren von Goldman Sachs zurückfordern. Anwar Ibrahim, designierter Nachfolger des 93-jährigen Mahathir, habe heute im malaysischen Parlament gesagt, dass das Land "aggressivere Maßnahmen" ergreifen müsse, um die Gebühren und die Verluste wieder hereinzuholen.US-Behörden hätten Anfang November zwei ehemalige Goldman-Sachs-Banker (Tim L. und Roger N.) wegen des 1MDB-Skandals angeklagt. Einer von ihnen habe sich schon der Geldwäsche und Verstößen gegen das amerikanische Anti-Korruptionsgesetz ("Foreign Corrupt Practices Act") schuldig bekannt. Auch Ex-Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein gerate unter Druck. Er solle zwei Mal an Besprechungen teilgenommen haben, an denen auch der umstrittene malaysische Geschäftsmann Jho Low präsent gewesen sei, hätten US-Medien übereinstimmend berichtet.Der Schadenersatz und die möglichen Millionen-Strafen gegen Goldman Sachs könnten sich auf bis zu 2 Mrd. USD belaufen. Das bleibe an der Börse natürlich nicht ohne Auswirkungen. Die Aktie habe seit 9. November von 231,69 auf 205,13 USD verloren - ein Minus von über 11%. Im deutschen Handel sei der Titel im gleichen Zeitraum von 204 Euro auf 183 Euro abgerutscht.Die Goldman Sachs-Aktie muss man derzeit nicht im Depot haben, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.11.2018)