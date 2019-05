NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (17.05.2019/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die US-Bank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) hat United Capital Financial Advisers für 750 Millionen US-Dollar übernommen, berichten verschiedene Finanzmedien, so die Experten von "FONDS professionell".Damit baue das Geldhaus die eigene Vermögensverwaltung weiter aus. Der Deal sei für Goldman Sachs die größte Übernahme seit 20 Jahren. Der Kauf von United Capital sei laut Analysten ein deutliches Zeichen dafür, dass der erst seit kurzem amtierenden Vorstandschef David Solomon die US-Bank neu ausrichten wolle.United Capital sitze im kalifornischen Newport Beach und verwalte rund 24 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern. Die US-Bank Goldman Sachs habe bisher fast nur Milliardäre zu ihren Klienten gezählt und demnach mit 480 Milliarden US-Dollar deutlich mehr Geld als die Kalifornier verwaltet. Goldman Sachs hole sich mit der Übernahme somit weniger auch "normalverdienende" Anleger ins Haus und verbreitert die Kundenbasis.Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:178,28 EUR +0,06% (17.05.2019, 08:41)Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:178,50 EUR +1,94% (16.05.2019, 17:35)