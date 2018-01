NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

250,97 USD -1,06% (18.01.2018, 22:00)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (19.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von Analysten Jason M. Goldberg und Brian Morton von Barclays:Jason M. Goldberg und Brian Morton, Analysten von Barclays, senken in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der US-Großbank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) von 308 auf 289 USD.Unter Ausklammerung der Auswirkungen der US-Steuerreform konnte das EPS in Q4 2017 die Konsensschätzungen übertreffen, so die Analysten der britischen Investmentbank in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Es wurden zwar Initiativen angekündigt, um die zukünftigen Ergebnisse zu verbessern. Sie werden aber wahrscheinlich Zeit brauchen. Nichtsdestotrotz hat Goldman Sachs auf einen "starken Jahresstart" hingewiesen. Die Analysten haben ihre EPS-Schätzungen für 2018 und 2019 nach unten revidiert. Dies spiegelt ein langsameres Tempo des Aktienrückkaufs sowie eine niedrigere Handelsumsatzbasis zum Jahresbeginn wider.Jason M. Goldberg und Brian Morton, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal-weight"-Votum für die Goldman Sachs-Aktie bestätigt und das Kursziel von 308 auf 289 USD reduziert. (Analyse vom 18.01.2017)Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:204,00 EUR -0,97% (19.01.2018, 09:16)