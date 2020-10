Folglich komme man zu der Frage, von was diese investitionsseitige Nachfrage und somit der Goldpreis abhängen würden? Der offensichtlichste Zusammenhang, der sich zudem sehr plausibel erklären lasse, sei die Abhängigkeit des Goldpreises vom realen Zinsniveau. Die Gründe dafür würden sich wie folgt zusammenfassen lassen:



Wenn genügend Marktteilnehmer dem Edelmetall Gold die Eigenschaft als Wertaufbewahrungsmittel sowie eine Funktion als Tauschmittel zusprächen und zudem ein freier Handel und Besitz möglich seien, dann sei Gold als eine valide Konkurrenz zum Papiergeld zu betrachten. Die Kaufkraft des Geldes hänge vereinfacht gesprochen vom Nominalzins abzüglich der realisierten Inflation, also dem Realzins, ab. Da dieser Zusammenhang für die "Kaufkraft" des Goldes nicht gelte, müsse sich der Preis des Goldes - gerechnet in Papiergeld - umgekehrt proportional zum Realzins entwickeln. Die Umsetzung dieses theoretischen Konstrukts obliege dann der breiten Masse von Investoren, die in der ständigen Abwägung der relativen Attraktivität zwischen Geld und Gold durch ihre Handelsaktivitäten den Preis des Goldes bestimmen würden.



Zur Beantwortung der Frage nach der zukünftigen Entwicklung des Goldpreises sei es also wichtig, auf die Entwicklung des Realzinses zu schauen. Man wisse, dass das Papiergeld in der Regel von unabhängigen Notenbanken mit dem Versprechen der garantierten relativen Preisstabilität kontrolliert werde. Ohne hier die Vertrauensfrage bezüglich der Zentralbanken zu diskutieren - was mit einiger Wahrscheinlichkeit ein zukünftiges Eskalationsszenario darstelle - müsse kritisch hinterfragt werden, inwiefern die versprochene Preisstabilität denn zukünftig gewährleistet werden könne.



Vor dem Hintergrund unterdurchschnittlicher Wachstumsaussichten und politisch nicht opportuner Spar- oder Steuererhöhungsprogramme seien die meisten Staaten mit chronisch defizitären Staatshaushalten konfrontiert. Die Fiskalpakete zur Bekämpfung der aktuellen COVID-19-Krise würden einen zwischenzeitlichen Höhepunkt in einer Entwicklung darstellen, die zu einem Niveau der globalen Staatsverschuldung geführt habe, welches ohne rekordniedrige Nominalzinsen und die so genannte Monetarisierung der Staatsschulden (Aufkauf von Staatsanleihen durch die Zentralbank) nicht tragbar wäre. Mit der Aussage der großen Zentralbanken, dass sich an dem Umfeld der niedrigen Zinsen auf längere Sicht nichts ändern werde, und der Quasi-Gewissheit, dass die rapide Ausweitung der Geldmenge durch die Monetarisierung der Staatsschulden inflationär wirke, werde man auch in den nächsten Jahren mit weiter fallenden Realzinsen konfrontiert sein. Die Richtung für den Goldpreis dürfte damit geklärt sein.



Bezüglich des absoluten Preisniveaus sei eine Aussage jedoch um einiges schwieriger. Berücksichtige man, dass sich die angesprochenen Entwicklungen in der Regel über einen längeren Zeitraum hinweg vollziehen würden und der Goldpreis aufgrund der massiven monetären Maßnahmen rund um den Globus gerade erst vor kurzem ein neues Allzeithoch markiert habe, dann seien auch deutlich höhere Kursziele denkbar.



Zwei Sachen seien recht deutlich. Einerseits habe es auch bei den letzten so genannten "Bullruns" des Goldes zwischenzeitliche Korrekturen von 25% und mehr gegeben, und andererseits habe sich der Goldpreis selbst nach Überwinden einer langjährigen Rekordmarkierung immer noch verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen können. Damit sollten natürlich nicht derartige Preisziele postuliert werden. Es gelte vielmehr aufzuzeigen, dass der Preis des Goldes weiter steigen könne, als man es heute für möglich halte. Dies gelte insbesondere dann, wenn es tatsächlich zu einer sehr starken Inflation kommen sollte.



Für die Asset Allokation unserer Mischfonds im Speziellen, aber auch für den Investor im Allgemeinen können daraus direkte Ableitungen getroffen werden, so die Experten von ETHENEA. Mit einer klaren Meinung zum Realzins müsse eine der Risikobereitschaft angepasste Goldposition Teil der Asset Allokation sein. Die Feststellung, dass gerade in der letzten Zeit eine hohe Korrelation zwischen Aktien- und Goldpreis zu beobachten gewesen sei und dementsprechend der gewünschte Diversifikationseffekt leide, sei kurzfristig zwar nicht unkritisch, langfristig aber nicht relevant. Grundsätzlich sei festzuhalten, dass natürlich beide Assetklassen massiv vom gefallenen Zins im letzten Jahr profitiert hätten. Dieser Gleichlauf spiegele sich insbesondere in der Gegenüberstellung der jeweiligen wöchentlichen Returns über die letzten fünf Jahre wider.



Während über den Gesamtzeitraum kein signifikanter Zusammenhang vorliege, würden die Punkte an den jeweiligen Rändern, die allesamt in 2020 entstanden seien, schon eine hohe Korrelation aufweisen. Diese Entwicklung stelle aber nicht die Regel dar und könne nicht eins zu eins fortgeschrieben werden. Insbesondere wenn es zu dem bereits angedeuteten Szenario einer stark steigenden Inflation - die nicht vorhersehbar sei - komme, werde sich Gold nachhaltig anders entwickeln als Aktien. Das Gleiche gelte für ein Umfeld fallender Aktienkurse, wenn dies nicht durch eine Zinsbewegung induziert sei. Für diese Fälle brauche man Gold zusätzlich zu oder sogar statt Aktien.



Womit sich in Bezug auf die Kapitalanlage der Kreis zum Ausgangszitat von Goethe schließe: Aktuell hänge doch alles am Gold. Abschließend bleibe noch zu erwähnen, dass selbst die Amerikaner es einst auf eine ihrer Dollarnoten, den so genannten Gold Certificates, gedruckt hätten: " in gold coin payable to the bearer on demand." Diese Zeiten seien natürlich lange vorbei, und statt des möglichen Eintausches in Gold werde heute an der gleichen Stelle prominent auf etwas anderes verwiesen. Dies zu kommentieren obliegt mir nicht, so Michael Blümke, CFA, CAIA, Senior Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A. (Ausgabe 10 vom Oktober 2020) (05.10.2020/ac/a/m)







