Xetra-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:

9,61 Euro +0,21% (19.10.2018, 15:18)



Tradegate-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:

9,59 Euro +0,74% (19.10.2018, 15:44)



TSE-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:

14,46 CAD +1,26% (19.10.2018, 15:44)



ISIN Goldcorp-Aktie:

CA3809564097



WKN Goldcorp-Aktie:

890493



Ticker Symbol Goldcorp-Aktie Deutschland:

GO5



TSE-Ticker-Symbol Goldcorp-Aktie:

G



Kurzprofil Goldcorp Inc.:



Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, TSE-Ticker-Symbol: G) ist kanadisches Goldminen-Unternehmen. Die Minen und Entwicklungsprojekte befinden sich in gesicherten Jurisdiktionen auf dem amerikanischen Kontinent. Fünf Minen werden in Kanada und den USA betrieben, drei in Mexiko sowie drei in Zentral- und Südamerika. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver, British Columbia. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 16.000 Mitarbeiter. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. (19.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Goldcorp-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Carey MacRury, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des Goldminen-Betreibers Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, TSE-Ticker-Symbol: G) weiterhin zum Kauf.Im Rahmen einer Branchenstudie zu den Edelmetallproduzenten weisen die Analysten von Canaccord Genuity auf den im abgelaufenen Quartal um fast 100 USD pro Unze gesunkenen Goldpreis hin. Der Silberpreis habe sequenziell um 9% nachgegeben. Auch bei den Basismetallpreisen sei es zu Rückgängen gekommen. Die Margen seien gefangen zwischen steigenden Kosten und fallenden Goldpreisen. Die Gesamtkosten dürften sich zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder nach oben bewegen. Im Durchschnitt dürften die Gesamtkosten in 2018 einen Anstieg von 918 auf 986 USD pro Unze verzeichnen. Folge gesenkter Preisprognosen sei eine Kürzung der NAV-Prognosen für Produzenten von durchschnittlich 10% und bei Royalty/Streaming-Unternehmen von 6%.Angesichts einer Phase von Unterinvestitionen in Gold geht Analyst Carey MacRury wieder von anziehenden Goldpreisen aus. Die globale Goldproduktion habe ihren Höhepunkt erreicht. Die aktuellen Goldpreise seien nicht ausreichend um die Produktion aufrecht zu erhalten und Reserven zu ersetzen. Goldpreise von mehr als 1.350 USD je Unze würden benötigt um große Greenfield Goldprojekte anzustoßen. Im Vergleich zu Gold seien die Goldaktien überverkauft. Die Sektorbewertung liege auf Kurs/NAV-Basis bezogen auf den Zeitraum seit 2014 am unteren Ende.Bei Goldcorp Inc. liege der Schwerpunkt der Produktion auf Q4. Q3 sei das schwächste Jahresviertel. Die Analysten von Canaccord Genuity schätzen die Q3-Produktion auf 539.000 Unzen Gold. Das adjustierte EPS dürfte sich auf minus 0,05 USD belaufen. Angesichts des erwarteten Wachstums und des sich verbessernden Free Cash flow-Profils bleibe die Goldcorp-Aktie aber einer der Top-Favoriten unter den Large Cap-Produzenten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Goldcorp-Aktie: