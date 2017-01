Tradegate-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:

Kurzprofil Goldcorp Inc.:



Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GG) ist kanadisches Goldminen-Unternehmen. Die Minen und Entwicklungsprojekte befinden sich in gesicherten Jurisdiktionen auf dem amerikanischen Kontinent. Fünf Minen werden in Kanada und den USA betrieben, drei in Mexiko sowie drei in Zentral- und Südamerika. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver, British Columbia. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 16.000 Mitarbeiter. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Goldcorp-Aktienanalyse von Analyst Greg Barnes von TD Securities:Greg Barnes, Aktienanalyst von TD Securities, empfiehlt die Aktien des Goldminen-Betreibers Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GG) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Goldcorp Inc. habe die Klos Filos-Mine in Mexiko für 350 Mio. USD an Leagold Mining Corp. verkauft. Zudem sei das Cerro Blanco-Projekt in Guatemala für 18 Mio. USD in bar veräußert worden.Die Analysten von TD Securities passen ihr Bewertungsmodell an und erhöhen die NAV-Prognose um 3% auf 10,30 USD je Aktie. Anlässlich des Investorentages am 17. Januar rechnet Analyst Greg Barnes mit der Vorlage eines neuen Produktionsplans. In 2017/2018 dürfte die Produktion bei 2,3 bis 2,5 Mio. Unzen liegen. Bis Anfang 2020 dürfte die Produktion in Richtung 3 Miio. Unzen gehen.Die Analysten von TD Securities stufen in ihrer Goldcorp-Aktienanalyse den Titel nach wie vor mit "buy" ein und setzen das Kursziel von 18,50 auf 19,00 USD herauf.XETRA-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:13,83 Euro +0,22% (16.01.2017, 13:04)